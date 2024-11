Vibo, il questore emette due provvedimenti di rimpatrio con divieto di ritorno a Vibo per tre anni

I due beccati in auto nel centro città insieme a persone condannate per vari reati, di cui una ristretta ai domiciliari

Il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, a seguito di attività condotta dalla Polizia di Stato, ha emesso due provvedimenti di rimpatrio con divieto di ritorno.

Questi i fatti. A seguito di attività portata avanti dalla Squadra Volante della Questura, e proseguita con gli accertamenti della Divisione anticrimine, due persone sono state intercettate mentre a bordo di un’auto si aggiravano con fare sospetto nel centro cittadino. Durante il controllo nessuno dei due ha offerto ragioni valide sulla propria presenza nel centro. In più a bordo del veicolo erano presenti due persone destinatarie di misure di prevenzione e di condanne irrevocabili per vari reati. Addirittura uno di questi si trovava in stato di detenzione domiciliare, dal quale quindi era evaso.

Per tale motivo, è stato arrestato e ricondotto nel Comune di Gerocarne, per essere nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Considerata la pericolosità e la necessità di tutelare l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, il questore ha così provveduto ad allontanare i due vietandogli di far rientro nel Comune di Vibo Valentia per tre anni.