Vibo, ancora una giornata senz’acqua: nella notte riparata la perdita ma nella parte alta della città i disagi continueranno

A Vibo e in sei comuni limitrofi quella di oggi sarà un’altra giornata di passione a causa della perdurante mancanza d’acqua che determinerà disagi anche in questa ultima domenica di novembre. Nella tarda serata di ieri, infatti, Sorical ha comunicato che si sta procedendo alla riparazione della perdita sulla condotta adduttrice dell’Alaco, individuata in località Santa Barbara, nel Comune di Pizzoni.

Pertanto – fa sapere Sorical – a causa della sospensione della fornitura idrica resasi necessaria per procedere alle riparazioni, l’acqua arriverà nei serbatoi di Vibo e nei comuni di Pizzo, Pizzoni (Località Toluccio), Gerocarne (serbatoio Sant’Angelo), Stefanaconi, Sant’Onofrio e Ionadi soltanto nelle prime ore del mattino, dunque «i serbatoi non raggiungeranno i livelli massimi di accumulo, causando nella giornata di domani carenza idrica agli utenti finali nella parte alta della città».