Mercato coperto e commercianti… scoperti, Soriano replica: «I lavori riprenderanno questa settimana. Intanto subito bagni e gazebo»

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Vibo risponde a chi «non perde mai occasione per attaccare l’amministrazione». Motivo della polemica i disagi subiti dagli esercenti che hanno dovuto momentaneamente abbandonare le postazioni di via delle Clarisse

«La situazione dei lavoratori del mercato di via delle Clarisse, trasferiti momentaneamente nell’area parcheggio della scuola Garibaldi, è tenuta in massima considerazione da questa amministrazione». L’assessore comunale alle Attività produttive, Stefano Soriano, interviene in merito alle rimostranze dei commercianti che sin da quando hanno dovuto lasciare l’area del mercato coperto di via delle Clarisse, oggetto di lavori di riqualificazione nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana, hanno lamentato diversi disagi a causa della nuova collocazione, sebbene temporanea. Una situazione che si è aggravata con le piogge e i primi freddi. Ieri, inoltre, c’è stata un forte presa di posizione di Rifondazione comunista che è arrivata a chiedersi provocatoriamente quale fosse la differenza tra l’amministrazione Romeo e la precedente di centrodestra.

«Non a parole, ma con i fatti vogliamo dimostrare l’attenzione del Comune – replica oggi Soriano -. Ed i fatti dicono che già la scorsa settimana è stato affidato il servizio di manutenzione dei gazebo che verranno adeguati alle esigenze dei lavoratori, e già oggi inizieranno i lavori, mentre sono in consegna anche i servizi igienici da installare in loco».

«Purtroppo fino ad oggi – continua l’esponente della giunta Romeo – c’è stata una concomitanza di cantieri nell’area del centro che ha portato ad accrescere i disagi per gli operatori del mercato. Ma le buone notizie sono che proprio i lavori nel mercato coperto, interrotti per la necessità di una variante, riprenderanno questa settimana e proseguiranno, ci auguriamo, senza più alcuna interruzione. Senza far polemica – conclude – voglio rassicurare coloro che non perdono occasione per attaccare l’amministrazione: come ho già detto, ci piace rispondere con i fatti».