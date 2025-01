Spaccio di marijuana e cocaina a Ricadi, una condanna in Cassazione

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il reato costato la condanna in via definitiva ad un anno, quattro mesi e 3.400 euro di multa nei confronti di Palmiro Mazzitelli, 60 anni, di Ricadi, trovato dalla polizia nell’ottobre del 2020 in possesso di 364 grammi di marijuana, pari a 1.089 dosi singole, e di 0,6 grammi di cocaina. La scoperta era stata fatta dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e dai colleghi di Tropea nell’abitazione del 60enne finito nell’immediatezza agli arresti domiciliari e poi con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza decisa dal Tribunale del Riesame. La Cassazione ha quindi ora rigettato il suo ricorso confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro l’8 novembre 2023, “non essendo affatto illogiche – ha sostenuto la Suprema Corte – le considerazioni dei giudici di merito sul dato ponderale (grammi 364 di marijuana, con mg 27.223 di principio attivo pari a oltre mille dosi singole), diversità delle sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina), suddivisione in dosi e strumenti utili allo spaccio rinvenuti dalla polizia (bilancino, coltello intriso di sostanza), poste a base della decisione impugnata”.