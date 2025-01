Serie D, il nuovo anno della Vibonese parte col botto. Adesso l’esame Sambiase per alimentare le ambizioni – VIDEO

È partito col botto il 2025 della Vibonese di Michele Facciolo, la prima uscita del nuovo anno, tra le mura amiche del Luigi Razza, manda un chiaro messaggio al campionato: un netto 4-0 ai danni della Nissa – formazione siciliana reduce da un buon momento di forma, con 6 risultati utili consecutivi – in grado di dare nuove certezze e rilanciare le ambizioni dei rossoblù.

I tre punti per la vibonese mancavano infatti dall’8 dicembre scorso quando gli uomini di Facciolo superavano in trasferta l’Akragas per 2-0. Poi la sconfitta di misura in casa contro la capolista Siracusa e il pareggio a reti inviolate a Paternò che chiudeva il girone di andata.

«Quello di ritorno sarà un girone completamente diverso, pieno di ostacoli e dove i punti peseranno il doppio» spiegava ai nostri microfoni il tecnico rossoblù nelle scorse settimane. E il primo esame del nuovo anno è stato superato a pieni voti dalla Vibonese, che contro la Nissa mette in campo una prestazione convincente anche grazie all’apporto dei nuovi acquisti.

In campo sono scesi infatti da subito il 2006 Bolzon tra i pali, il duttile centrocampista Nunziante schierato nel ruolo di terzino destro e Napolitano, attaccante classe 2005 che si presenta ai nuovi tifosi con una doppietta (con la prima delle due reti innescata proprio da Nunziante). Rimane in panchina invece Palumbo, altro giovanissimo innesto non ancora al meglio della condizione.

«Ragazzi funzionali al progetto e che sposano a pieno il mio calcio» ha dichiarato Facciolo a fine partita e un successo, quello contro la formazione siciliana, «che ci permette di restare lassù insieme alle altre» ha concluso il tecnico.

Ora il prossimo ostacolo si chiama Sambiase, vera sorpresa del girone I di Serie D, che la scorsa settimana è stata capace di imporsi per 2-1 in casa della capolista Siracusa che ora dista una sola lunghezza in classifica grazie ad un bottino di 11 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. Un altro banco di prova domenica pomeriggio per la Vibonese in una trasferta che promette spettacolo e nuove importanti indicazioni per il proseguo della stagione.