Tropea, premiato il racconto Ricordi della studentessa Martina Tripodi del liceo Galluppi: «Orgoglio della scuola»

Il riconoscimento assegnato dall'associazione Unitre. La storia narra il vissuto di Sofia, una ragazza diciottenne che perde entrambi i genitori in un incidente stradale e va a vivere con la nonna

Marina Tripodi, studentessa del liceo Classico dell’Istituto d’istruzione superiore “P. Galluppi” di Tropea, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla XIV edizione del premio di scrittura “Scrivere che passione”, promosso dall’associazione Unitre di Tropea. Il suo racconto intitolato “Ricordi” è stato selezionato e inserito nell’antologia “Racconti come fiori di carta” dalla giuria presieduta da Vittoria Saccà. Il concorso mira a «incoraggiare e sostenere la passione per la scrittura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimere emozioni e sensazioni legate alle proprie esperienze di vita».

Marina, che frequenta la terza classe del liceo Classico, ha raccontato la storia di Sofia, una ragazza di 18 anni che dopo aver perso entrambi i genitori in un incidente stradale, famosi attori, va a vivere con la nonna Anna trovando in lei amore e serenità. Il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli e l’intero corpo docente hanno espresso «grande soddisfazione per il premio ottenuto da Marina. Il suo racconto – ha sottolineato il preside Cutuli – è una testimonianza autentica della sensibilità degli studenti del liceo Classico, un indirizzo di studi che offre una formazione culturale completa e promuove lo sviluppo delle potenzialità individuali. Il successo di Marina è un “orgoglio galluppiano” che dimostra l’alto livello di preparazione e la capacità espressiva degli studenti dell’Istituto».