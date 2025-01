Tropea, il Comune punta su una ciclovia turistica tra storia e mare da 80mila euro: in tandem (a 4 posti) lungo la Costa degli Dei

Anche il Comune di Tropea ha inteso aderire al bando “Bici in Comune” del dipartimento per lo Sport del governo centrale per la realizzazione di un progetto denominato “Ciclovia storico-mare: un ponte tra il borgo e la Costa degli Dei”. L’obiettivo, si evince dalla delibera della commissione straordinaria, è «migliorare la fruizione e la sicurezza dei percorsi ciclabili esistenti, promuovendo la mobilità sostenibile e il cicloturismo». L’iniziativa promossa dall’Ente, punta a ottenere molteplici benefici: sostenibilità ambientale, con riduzione dell’inquinamento e del traffico urbano; socialità e inclusività, con creazione di occasioni di socializzazione per tutti; valorizzazione del territorio con la scoperta del patrimonio storico e naturale locale; rilancio del turismo locale, con attrazione di turisti interessati a esperienze sostenibili. Il progetto, del valore di 80mila euro, si articola in quattro fasi principali:

Progettazione e approvazione (3 mesi) : redazione del progetto esecutivo, approvazione e messa a punto del piano operativo;

: redazione del progetto esecutivo, approvazione e messa a punto del piano operativo; Realizzazione infrastrutture ciclabili (6 mesi) : costruzione delle piste ciclabili, installazione dei punti di sosta, colonnine di ricarica e segnaletica;

: costruzione delle piste ciclabili, installazione dei punti di sosta, colonnine di ricarica e segnaletica; Acquisto e distribuzione dei tandem (2 mesi) : ordine e consegna dei tandem a 4 posti, formazione del personale per la gestione e manutenzione;

: ordine e consegna dei tandem a 4 posti, formazione del personale per la gestione e manutenzione; Avvio del servizio (1 mese): lancio della piattaforma di prenotazione, avvio delle prime attività di promozione e dei noleggi.

Il cuore del progetto sono i «tandem a 4 posti, pensati per favorire la socializzazione e la partecipazione attiva, rendendo l’esperienza accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità», dotati di tutti i comfort: pedalata assistita, luci a led, segnali acustici e dispositivi di sicurezza. La Ciclovia collegherà il centro storico alla zona costiera per una lunghezza di circa 3 km, «offrendo percorsi ciclabili dedicati, tratti panoramici e punti di sosta con panchine e stazioni informative. Sarà inoltre integrata con i principali nodi di trasporto pubblico». Il progetto prevede anche «l’organizzazione di eventi e iniziative per il coinvolgimento della comunità, come “Giornate di pedalate collettive”, tour tematici, attività scolastiche ed anche intergenerazionali».

Il Comune di Tropea, che non intende cofinanziare il progetto rispetto al contributo richiesto di 80mila euro, si impegna a rispettare le prescrizioni del bando nazionale, fornendo la documentazione richiesta, aderendo al progetto e realizzando le opere nei tempi previsti. Il progetto “Ciclovia storico-mare”, qualora dovesse ricevere il finanziamento governativo richiesto, rappresenterà un importante passo avanti per la città di Tropea verso un futuro più sostenibile e inclusivo, offrendo ai cittadini e ai turisti un modo nuovo e coinvolgente di vivere il territorio.