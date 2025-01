Cagnolino cade in un dirupo per 30 metri a Zambrone: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati nella giornata di ieri per il recupero di un cane che era precipitato in un dirupo. Durante una battuta di caccia al cinghiale nel territorio comunale di Zambrone, un cucciolo di segugio maremmano è infatti caduto in un burrone rimanendo bloccato su una sporgenza a circa trenta metri di profondità.

A seguito della richiesta di soccorso pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112, sul posto è stata inviata la squadra operativa del distaccamento Porto che, con il supporto del personale specialista Saf (Spelo alpino fluviale) della sede centrale, ha raggiunto il cucciolo portandolo in salvo.