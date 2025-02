Parghelia festeggia i 100 anni del partigiano “Calabria” Salvatore Bordino che combatté a Genova l’occupazione nazista

Parghelia oggi ha celebrato un traguardo importante: il centesimo compleanno del partigiano Salvatore Bordino, conosciuto nella cittadina ligure con il nome di battaglia “Calabria”. Nato nel piccolo borgo turistico della costa calabrese, il 13 febbraio 1925, in un periodo storico segnato dal regime fascista, Bordino emigrò giovanissimo a Genova, città che lo ha adottato. Un compleanno davvero speciale festeggiato anche a Parghelia, con una targa celebrativa dono dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro: “Per la giustizia e la libertà un mattone l’ho portato anche io”, la frase incisa per omaggiare il combattente della Brigata Matteotti 6^ Zona “Valbisagno” «per il grande e valoroso impegno in favore della libertà».

«Oggi – si legge nel messaggio degli amministratori di Parghelia rivolto al partigiano Bordino – è il compleanno di un nostro concittadino. Compie 100 anni il partigiano Salvatore Bordino nella sua Genova, città adottiva. Non può dimenticarlo però il paese che il 13 febbraio 1925, nel pieno del regime fascista, lo vide nascere. Giovanissimo emigrò nella città di Genova. Crescendo maturò il convincimento e una formazione democratica e antifascista. Dopo le tragiche vicende e la conseguente crisi del Fascismo, i nazisti procederono all’occupazione militare del Centro e del Nord dell’Italia abbandonandosi, con la complicità dei fascisti, alle stragi più barbare e sanguinarie di quegli anni».

«Cominciarono le sistematiche deportazioni verso i campi di lavoro, che poi si trasformano in campi di sterminio. Nelle fabbriche e nelle campagne nacquero i primi nuclei di Resistenza italiana, detta anche Resistenza partigiana. A Genova, prese corpo la lotta armata e la Resistenza partigiana contro l’occupazione nazista e complici fascisti. Salvatore Bordino – prosegue il messaggio dell’amministrazione comunale id Parghelia – abbracciò la lotta armata e, sulle colline di Genova e della Liguria, si unì ai partigiani».

«Con il nome di battaglia “Calabria”, in onore alla terra a cui era rimasto legato, fece parte della Brigata Matteotti 6^ Zona “Valbisagno” dal 1943 al 1945. Con il suo valoroso e generoso impegno contribuì fattivamente alla liberazione della città di Genova, oggi Città Medaglia d’Oro, tanto che in un suo brevissimo scritto sottolinea “per la giustizia e la libertà un mattone l’ho portato anche io…”. Oggi, nel compimento del suo centesimo compleanno, al partigiano Salvatore Bordino, esempio di generosità e altruismo per le nuove generazioni, un forte abbraccio e gli auguri più sinceri dall’amministrazione comunale e dalla comunità di Parghelia».