Maltempo nel Vibonese, la Protezione civile della Calabria in campo per sicurezza e viabilità

Il Dipartimento regionale al fianco di Comuni e Provincia, con la messa a disposizione dei propri mezzi tecnici e l'avvio dell'iter per il riconoscimento di contributi economici. Sulla strada Pizzo-Maierato: «Lavori al via nelle prossime ore»

«A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Vibo Valentia negli ultimi giorni, la Protezione civile della Regione Calabria è costantemente impegnata, con le sue varie articolazioni territoriali, nel mettere in campo azioni concrete di tutela della incolumità pubblica e privata, a supporto degli enti locali, durante le emergenze derivanti a seguito dei movimenti franosi che hanno interessato la viabilità provinciale o comunale del territorio vibonese, in cui le precipitazioni, in diverse zone, hanno raggiunto lo stadio 3 di allerta meteo». È quanto si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno messo a dura prova il territorio, e soprattutto la viabilità con strade allagate e alcune interrotte da frane.

«Nella serata di ieri è stata assicurata la presenza del Dipartimento regionale presso il Coc di Vibo Valentia, in affiancamento al sindaco e ai titolari delle diverse funzioni di supporto. Inoltre, sono state attivate associazioni di volontariato, dotate di idonei mezzi e moduli idrogeologici, per il monitoraggio del territorio comunale ai fini di un eventuale intervento operativo», aggiunge la nota.

È stata avviata inoltre l’interazione con il presidente e i tecnici della provincia di Vibo Valentia, per «dare corso in queste ore a specifici sopralluoghi dei punti più critici, alla messa a disposizione di mezzi tecnici ed all’iter di riconoscimento dei contributi economici seguenti agli interventi di somma urgenza effettuati, secondo i criteri e le procedure previste dalla legge regionale 9/23. Inoltre, già da qualche giorno è in corso la collaborazione con Anas che sta operando per ripristinare la viabilità della Ss18 tra Vibo e Vibo Marina, anche attraverso l’impiego del volontariato di Protezione civile».

Per quanto riguarda poi la strada provinciale 5, interessata anch’essa dal crollo di massi lungo la carreggiata nel tratto tra Pizzo e Maierato, anche in questo caso la Prociv è in contatto con i tecnici provinciali per «per l’effettuazione dei lavori di ripristino della viabilità». L’intervento, conclude la nota, «è già stato autorizzato dai preposti uffici regionali, e verrà effettuato già a partire dalle prossime ore».