Jonadi, il Comune cerca volontari per costituire il Gruppo di Protezione civile

«Di Protezione civile occorre parlare ed occuparsi in tempi ordinari e quotidiani, non in tempi di emergenza». È con questo appello del sindaco Fabio Signoretta che l’amministrazione comunale di Jonadi rende noto che è indetto un bando pubblico per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile (Gcvpc). Esso concorre al Servizio nazionale di Protezione civile ed è costituito per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo e viene impiegato (ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018) sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione civile. Tale gruppo andrà ad espletare inoltre quelle attività connesse con la tutela del territorio e la sicurezza pubblica e privata.

«I volontari appartenenti al Gcvpc – specificano gli Uffici nell’avviso pubblico – sono assicurati, a cura e a spese del Comune, contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi per lo svolgimento dell’attività di volontario del Gcvpc come previsto dal Regolamento per il funzionamento del Gruppo comunale di volontari di Protezione civile del Comune di Jonadi, approvato con delibera di Consiglio comunale del 19 Marzo 2024». Per il sindaco, «si tratta di un importante passo in avanti per dotarsi, non solo con attrezzature ma, soprattutto, in termini di risorse umane volontarie, per i casi di emergenza e difficoltà sul territorio. Faccio un appello forte a tutti i cittadini affinché vogliano mettere a disposizione della comunità le loro competenze, le loro energie e la loro esperienza per rendere questo territorio più sicuro e pronto ad affrontare eventuali situazioni di pericolo. Questo percorso proseguirà – ha poi sottolineato Signoretta – con l’aggiornamento e la digitalizzazione del Piano di Protezione civile, l’installazione dei cartelli segnaletici più importanti per l’attuazione del piano stesso e con la verifica delle zone in cui si rilevano criticità dal punto di vista sismico». La domanda di ammissione al Gruppo dei volontari per la Protezione civile, unitamente alla documentazione richiesta dal bando, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2024.