Jonadi, dal Comune voucher per aiutare le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido

Il sindaco Signoretta e l'assessore Corigliano: «Passo concreto per sostenere i nuclei familiari e promuovere il benessere e lo sviluppo dei bimbi in età prescolare»

L’istituzione di un programma di erogazione di voucher per supportare il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido per l’anno scolastico 2024/2025, proposto con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il sistema dei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 36 mesi. Questa l’interessante iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Jonadi, nell’ambito di un più ampio impegno volto a rispondere al bisogno di accudimento dei più piccoli e di favorire una migliore conciliazione tra le esigenze lavorative dei genitori e la vita familiare.

«Si tratta – spiegano al riguardo il sindaco Fabio Signoretta e l’assessore alle Politiche sociali Nicolina Corigliano – di un passo significativo per sostenere le famiglie del territorio e promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini in età prescolare. Il voucher è cumulabile con il bonus Inps per la frequenza dell’asilo nido, fino a totale copertura della retta pagata. Inoltre, ai nuclei familiari in cui la madre riveste la condizione di lavoratrice autonoma, viene attribuito un incremento del contributo di un ulteriore 20% dell’importo base già spettante. Questo intervento – concludono – come detto rappresenta un sostegno concreto alle famiglie del comune, consentendo loro di accedere a servizi educativi di qualità e di conciliare al meglio la vita lavorativa e familiare».

I nuclei familiari interessati all’accesso ai voucher dovranno presentare un’apposita istanza di partecipazione, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente territoriale. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 gennaio 2025. Tutti i requisiti di ammissibilità, i criteri di assegnazione dei voucher e le modalità operative sono indicati nel bando pubblico, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Jonadi e presso l’Ufficio Servizi sociali. Le istanze potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei normali orari di apertura al pubblico, oppure inviate tramite Pec.