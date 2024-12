Il Comune di Jonadi ha celebrato il Natale assieme agli anziani con un pranzo sociale per oltre 200 persone

Il sindaco Signoretta e gli anziani

Si è svolto domenica 22 dicembre, in prossimità delle festività natalizie, il tradizionale pranzo sociale organizzato dall’amministrazione comunale di Jonadi per tutte le cittadine e i cittadini over 65. A darne notizia in un comunicato stampa è lo stesso sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta. «L’evento si è tenuto nell’Auditorium della parrocchia Gesù Salvatore, a Vena di Jonadi, grazie alla generosa disponibilità del parroco don Roberto e al supporto di numerosi volontari che hanno collaborato in cucina e al servizio dei tavoli. Il pranzo, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, è stato reso ancora più speciale dalla presenza del gruppo musicale “Musica Viva”, che ha allietato la giornata con melodie festive, donando un’atmosfera calda e accogliente».

L’Auditorium della parrocchia gremito

«L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Nicolina Corigliano, e dal delegato del sindaco alle Politiche a favore degli anziani, Giovanni Rossi, ha visto anche la visita del vescovo Attilio Nostro, della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, che ha voluto portare un messaggio di vicinanza ai presenti. L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Signoretta – desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, in particolare i ragazzi e le ragazze dell’associazione “Il Dono”, il parroco don Roberto e tutti coloro che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno contribuito a rendere questa giornata un momento speciale di condivisione e di comunità. L’amministrazione comunale si impegna a proseguire con iniziative che favoriscano il benessere sociale e la partecipazione attiva di tutti i cittadini, in particolare delle persone più anziane, che sono una risorsa preziosa per la nostra comunità».