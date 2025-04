Ciak, si gira… e il traffico si blocca: ha causato disagi la temporanea chiusura della provinciale per Tropea per consentire le riprese di un film

Quanti stamane hanno tentato di raggiungere la “Perla del Tirreno” lungo la strada provinciale n. 17, hanno dovuto obbligatoriamente fare marcia indietro e seguire un percorso alternativo, ben più lungo e tortuoso poiché il tratto di strada alle porte di Tropea è stato chiuso al transito veicolare per consentire le riprese del film “Due famiglie e un funerale” di Mark Melville con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, le cui riprese sono in corso in varie zone della costa vibonese da fine marzo. Le pattuglie della Polizia municipale, dislocate ben distanti dal set, hanno destato preoccupazione tra gli automobilisti che, completamente ignari delle reali motivazioni della chiusura della strada, alla vista del blocco stradale e preoccupati per qualche frana o incidente continuano a non sapere che cosa stia succedendo. «Per esigenze sceniche – ci ha fatto sapere il comandante dei Vigili urbani di Tropea, Domenico Papalia, è stata disposta la temporanea chiusura al traffico veicolare della strada così da poter consentire le riprese del film previste».

“Esigenze sceniche” completamente fuori dall’immaginario comune degli automobilisti che, in pieno disagio per il blocco stradale, continuano a domandare ai Vigili perché la strada sia chiusa e quando riaprirà. Tempistiche sulle quali lo stesso Papalia rassicura: «Ancora questione di poco e il transito veicolare riprenderà normalmente».