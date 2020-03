Scontro fra due auto a Filadelfia, veicoli carbonizzati

L’incidente in località Ponte Nisi nei pressi di una curva. Sul posto i vigili del fuoco

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Scontro fra due auto nella notte tra venerdì e sabato in località Ponte Nisi a Filadelfia. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto guidate da due giovani di Filadelfia si sono scontrate frontalmente nell’affrontare una curva. Uno dei due mezzi ha preso subito fuoco e le fiamme si sono estese anche alla seconda vettura. Entrambi i conducenti hanno fatto in tempo a scendere dai rispettivi veicoli ed a mettersi in salvo ma le due auto sono andate completamente distrutte nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in una zona poco illuminata e priva della segnaletica stradale verticale ed orizzontale.