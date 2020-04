Coronavirus, continua la strage della Domus Aurea di Chiaravalle: due nuovi morti

Ancora decessi tra gli ex ospiti della casa di riposo al centro dello scandalo dei mancati trasferimenti. Si tratta di 87enne e di 78enne

di Luana Costa



Va avanti la lunga scia di morte aperta dal contagio avvenuto nella casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Due nuovi decessi si sono registrati nelle ultime ore portando a 15 la triste contabilità dei morti tra gli ospiti della residenza per anziani.



Nella serata di ieri si è avuta notizia di un nuovo decesso tra gli ex degenti della struttura assistenziale. Si tratta di un uomo di 87 anni che si è spento al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro.



In nottata invece si è spento un uomo di 78 anni, ricoverato sempre al policlinico universitario Mater Domini. Il decesso è avvenuto alle 4 di stanotte. Nuove morti che si aggiungono a quelle registrate nel pomeriggio di ieri all’ospedale Pugliese e che, come detto, portano il bilancio complessivo a 15 ex ospiti della Domus Aurea deceduti nel giro di pochi giorni.



Nella provincia di Catanzaro sono in totale 21 i decessi dovuti al coronavirus: agli anziani della Rsa di Chiaravalle si aggiungono due dializzati, 3 pazienti provenienti dal Lametino e un ulteriore paziente venuto a mancare al policlinico universitario.



In provincia di Vibo Valentia sono sei le persone decedute dall’inizio dell’emergenza: due residenti a Vibo Valentia, due a Serra San Bruno (uno di loro era ospite proprio della Domus Aurea), uno a Fabrizia e uno a Pizzo, già gravato da patologie pregresse ma positivo al tampone del Covid-19.



