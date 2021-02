Covid, a Nicotera chiuse tutte le scuole: l’ordinanza del sindaco

Dopo l’accertamento di alcuni casi positivi, disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 febbraio

Tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Nicotera rimarranno chiuse da domani fino al 14 febbraio. È quanto deciso dall’amministrazione comunale in seguito al recente accertamento di alcuni casi positivi al Covid-19.

Il sindaco, Giuseppe Marasco, tramite una diretta sul suo profilo Facebook, questo pomeriggio ha aggiornato la popolazione sull’evoluzione del contagio nel comune. In serata l’arrivo dell’ordinanza, che si è subito diffusa su chat e gruppi di alunni ed insegnanti. Si torna dunque in dad, almeno fino a sabato, «al fine di- si legge nell’ordinanza – limitare il diffondersi del contagio ed avere i tempi per monitorare e circoscrivere i casi acclarati». Didattica in presenza sospesa anche nella scuola dell’infanzia. Unica eccezione fatta per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni diversamente abili.

Ai cinque casi positivi al coronavirus già noti – ha informato il primo cittadino – se ne sono aggiunti altri due: uno rilevato tramite tampone molecolare e un altro con quello antigenico e pertanto in attesa di conferma. A preoccupare è in particolar modo il primo, che riguarda un cittadino di Nicotera Marina. A tal proposito l’amministrazione comunale ha predisposto per il pomeriggio di sabato uno screening, in modalità drive in, rivolto a tutti i commercianti della frazione e a coloro i quali hanno avuto contatti con la persona positiva.