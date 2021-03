Vibo Marina, eliminata la fogna a cielo aperto in via Parodi: sostituiti 30 metri di condotta

L’intervento atteso da oltre un mese consente finalmente di riparare la perdita di liquami che si riversavano in strada

«Si tratta di un intervento risolutivo, non come avveniva in passato…». L’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vibo Valentia, Giovanni Russo, commenta così i lavori per il rifacimento di circa 30 metri di condotta fognaria a Vibo Marina, in via Parodi, in prossimità della chiesa.

Da oltre un mese ormai la situazione si era progressivamente aggravata, con una perdita continua di liquami fognari che invadevano la sede stradale, con notevoli disagi per i residenti per gli esercizi commerciali che si trovano lungo la strada.

Ora l’intervento del Comune, con la sostituzione della tubatura danneggiata e l’eliminazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie che erano state determinate dalla perdita.