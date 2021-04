Ha un malore, cade e viene investito: interviene l’elisoccorso a Vibo Marina – Video

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Catanzaro

Informazione pubblicitaria

Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, a Vibo Marina, per soccorrere un 26enne rimasto ferito alla testa. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il giovane si trovava nei pressi del lungomare quando è caduto per terra a causa di un malore. In quel momento passava un’auto che non è riuscito a evitarlo.



Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 di Vibo che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo, atterrato sul piazzale della vicina Capitaneria di porto, ha preso in consegna il giovane trasferendolo in ospedale a Catanzaro.