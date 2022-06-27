Non si sarebbe astenuto da una delibera con la quale la giunta comunale ha conferito un incarico legale ad un avvocato ritenuto a lui vicino

Il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, è indagato dalla Procura di Vibo Valentia per il reato di abuso d’ufficio. Un invito a comparire gli è stato notificato al fine di chiarire la sua posizione. Quale primo cittadino, durante la scorsa consiliatura (è stato rieletto il 12 giugno scorso), non si sarebbe astenuto – secondo l’accusa – dal votare una delibera di giunta con la quale lo scorso anno è stato conferito un incarico professionale ad un avvocato risultato a lui vicino in quanto Solano proprio nello studio di tale legale ha svolto la pratica forense prima di dedicarsi alla politica. Tale avvocato non risulta indagato. La delibera della giunta comunale di Stefanaconi (dalla quale Solano non si sarebbe astenuto) avrebbe confermato all’avvocato un incarico assegnato per conto del Comune al fine di costituirsi in un giudizio di primo grado del 2016, in sede amministrativa, che poi è stato confermato nel 2021 per il giudizio di secondo grado. Ancora da quantificare l’entità dell’incarico professionale affidato dalla giunta comunale di Stefanaconi all’avvocato. le indagini sono svolte dai carabinieri.



Salvatore Solano è attualmente anche presidente della Provincia di Vibo Valentia ed in tale veste si trova sotto processo nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro denominata Petrol Mafie (nota anche come “Dedalo” o “Rinascita Scott 2”) per i reati di corruzione, estorsione elettorale e turbata libertà degli incanti, in quest’ultimo caso con l’aggravante mafiosa.

