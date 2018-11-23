Era stato arrestato nel giugno scorso dai carabinieri dopo il ritrovamento di pistole, munizioni e marijuana

Passa dal carcere agli arresti domiciliari Francesco Taccone, 21 anni, di Joppolo, arrestato nel giugno scorso con l’accusa di detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari dell’Arma, all’interno di un capanno e in un bidone interrato sotto un balcone della propria casa, avevano trovato 17 involucri sigillati di marijuana del peso di dieci grammi ciascuno, altri due involucri da 25 grammi a testa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa calibro 7.65 con 36 colpi, una pistola revolver calibro 22 con 50 colpi.

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Pia Sordetti, ha accolto un’istanza dell’avvocato Francesco Sabatino sul presupposto dell’affievolimento delle esigenze cautelari e per via della scelta di un processo con rito abbreviato che comporta in caso di condanna uno sconto di pena pari ad un terzo. Francesco Taccone, unitamente al cugino Mimmo Taccone (consigliere comunale di Joppolo), erano stati al centro di un’inchiesta della nostra testata Il Vibonese.it nelle scorse settimane, LEGGI QUI: L’ INCHIESTA | Dal Vibonese alla Lombardia, le relazioni pericolose di due consiglieri comunali di Joppolo

