Pasquale Scalamogna ringrazia associazioni, istituzioni e cittadini per la solidarietà espressa a seguito dell’aggressione durante la demolizione del manufatto abusivo

«Sento il bisogno ed il dovere di ringraziare il mio sindaco, Maria Limardo, gli assessori e l’amministrazione Comunale di Vibo Valentia, compresi i dirigenti, funzionari e dipendenti, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con gli assessori e l’apparato regionale, il prefetto, Roberta Lulli, tutte le istituzioni militari ed ecclesiastiche, tutti i sindaci della Provincia, con le loro amministrazioni, gli ordini professionali, le diverse associazioni presenti sul territorio e le centinaia e centinaia di cittadini per la vicinanza, la solidarietà e la stima personale, dimostratami, con atti concreti, telefonate e toccanti messaggi, a seguito dell’aggressione subita mercoledì scorso, mentre, nella mia funzione di vicesindaco, presenziavo alla demolizione di un manufatto abusivo del compendio Pennello». Lo scrive Pasquale Scalamogna.

Il vicesindaco tiene poi a precisare: «Senza ritornare nello specifico dei fatti, ormai conosciuti da tutti, voglio concludere questa sentita nota di ringraziamento riportando integralmente uno dei tanti bei messaggi ricevuti:

“Caro Pasquale, ho appena letto quanto ti è accaduto e ti voglio esprimere la mia più sincera e affettuosa solidarietà non nascondendo anche il mio più vibrato senso di rabbia come se la cosa fosse capitata ad un mio caro. Tu sei una persona onesta e questo ti deve rendere forte e orgoglioso del tuo operato. Inoltre la tua nobile persona sicuramente ti aiuterà a superare questo brutto momento. Sai la vita è fatta anche di queste cose brutte, ma per fortuna anche di cose belle. Tu sei un caro amico e un bravissimo professionista e anche una persona che si spende tanto per la collettività con dedizione e soprattutto con amore e passione. Coraggio vai avanti e cerca di dimenticare quanto accaduto pensando che c’è tanta gente perbene che ti sostiene e ti stima. Grazie per quanto fai e buona serata”».

