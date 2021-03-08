Alcune ipotesi di reato cadono invece in prescrizione. Ecco la sentenza del processo celebrato con rito abbreviato

Tre assoluzioni e una condanna. Si è concluso così il procedimento con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta sulle presunte false perizie volte a favorire le scarcerazioni di Andrea Mantella e Francesco Scrugli, entrambi di Vibo Valentia, il primo attuale collaboratore di giustizia, il secondo ucciso a Vibo Marina dal clan Patania di Stefanaconi nel marzo del 2012.

A tre anni di reclusione – confermando l’aggravante del metodo mafioso – è stata condannata Santina La Grotteria, 48 anni, di Vibo Valentia, all’epoca dei fatti compagna di Andrea Mantella. La pubblica accusa aveva chiesto per lei una condanna a 6 anni e 2 mesi (difesa dall’avvocato Francesco Catanzaro). Assolta per non aver commesso il fatto Antonella Scalise, 64 anni, di Crotone (ausiliaria del dottore Massimo Rizzo), per la quale anche la pubblica accusa (pm Annamaria Frustaci) aveva chiesto l’assoluzione (difesa dall’avvocato Antonietta Di Nicolò).

Assolto dal reato di corruzione perchè il fatto non sussiste, Mauro Notarangelo, 53 anni, di Catanzaro, psichiatra e consulente di parte. Il giudice ha escluso l’aggravante del metodo mafioso mentre è andato prescritto il reato di falsa dichiarazione in atti destinata all’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. L’imputato è difeso dagli avvocati Gregorio Viscomi e Stefano Nimpo. Assolto dal reato di corruzione perchè il fatto non sussiste anche Massimo Rizzo, 57 anni, di Catanzaro. Anche per lui è stata esclusa l’aggravante del metodo mafioso e prescritto il reato di falsa dichiarazione in atti destinata all’autorità giudiziaria. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione, l’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Gambardella.



Santina La Grotteria era accusata di aver consegnato del denaro ai medici per ottenere delle perizie favorevoli per Andrea Mantella.

