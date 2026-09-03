La piccola Ema si esibisce in Austria poche settimane prima della tragedia a Mileto

A dieci giorni dalla morte del 26enne di Mirto Crosia nello scontro tra due natanti, papà Valentino racconta il dolore della famiglia, l’allarme automatico partito dal cellulare e i progetti che il figlio aveva per il futuro
VIDEO | Avevamo incontrato l’anziano a giugno davanti al Comune di Vibo mentre si approvvigionava da un rubinetto del Municipio, ora si rifornisce alla piscina comunale. «Ogni giorno così, non ce la faccio più»
L’attività delle Compagnie di Vibo, Tropea e Serra San Bruno nel fine settimana. Controlli anche sulle strade: due patenti ritirate per alcol e uso di stupefacenti. A Nardodipace arrestato un uomo che aveva violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A Maierato sequestrati 48 chili di alimenti scaduti
Non bastano le dichiarazioni autoaccusatorie del collaboratore Enzo Taverniti per rimettere in discussione la sentenza definitiva nata dal racconto di Francesco Franzè, vittima di un tentato omicidio e tra i primi testimoni di giustizia della zona insieme alla madre Anna Barba
Nel mirino imprese dei settori turismo, ristorazione, commercio e agricoltura. Tra i dipendenti 11 erano completamente “invisibili”. Accertate anche violazioni sulla sicurezza e sulla videosorveglianza
La bambina di 10 anni suonava il pianoforte e amava il canto: in un VIDEO di appena qualche settimana fa la si vede mentre si esibisce su un palco in Austria. Il padre era un ingegnere elettrotecnico, la madre un’operatrice di una struttura per anziani, entrambi molto amati e attivi nella loro comunità
Il Comune assicura l’avvio regolare dell’anno scolastico nonostante i trasferimenti temporanei di alcuni plessi. Porto Salvo va a Bivona, la Montessori nell’edificio delle Suore di Carità acquisito recentemente dall’Amministrazione
L’anziano che risiede a Vena Superiore torna a fare i conti con i rubinetti a secco dopo tre mesi di disagi. Dal Comune promessa un’autobotte da 2mila litri ma per ora continua a peregrinare da una fontanella all’altra per fare rifornimento
Antonino Di Bella scrive all’Istituto comprensivo di Acquaro, alla Regione e all’Ufficio scolastico territoriale. Il calendario prevede il ritorno in aula il 15 settembre ma il primo cittadino teme disagi per alunni e personale a causa delle temperature elevate
L’ultimo capitolo di questa immane tragedia si è consumato nel Centro grandi ustionati di Bari dove la bambina di 10 anni era ricoverata in fin di vita dal 25 agosto a causa delle gravissime ed estese bruciature riportate nel rogo
Il 54enne è deceduto dopo aver ingerito una pillola di ibuprofene. Contestato l’omicidio colposo e il reato di falso nella cartella clinica. Cinque gli indagati stralciati per i quali è stata avanzata richiesta di archiviazione
Dopo la morte di Izidor, si aggrava il bilancio dell’esplosione del 25 agosto. Il primo cittadino Giordano racconta il contatto con Peter Kristan, parente della famiglia slovena: «Per noi significa davvero molto sapere che a Mileto ci sono persone che stanno pregando». Ora ogni speranza è per Ema
La 44enne slovena è deceduta al Centro grandi ustionati di Catania. Pochi giorni fa era morto anche il marito ricoverato a Palermo. Sale a due il bilancio delle vittime della deflagrazione del 25 agosto. La piccola continua a lottare per la vita a Bari
Il 52enne di Mileto si trova ristretto in regime di carcere duro nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago che lo vede accusato del reato di associazione mafiosa e dell’omicidio di Antonio Corigliano. In primo grado è stato condannato all’ergastolo
Il volto della 23enne investita su viale Affaccio accompagna la manifestazione in programma nel centro catanzarese dalle 17.30. Dopo il momento commemorativo, in campo carabinieri, amici di Giuseppe Grande e l’associazione “Sergio Mirante”
Rallentamenti questa mattina in prossimità del 501 Hotel, dove alcuni lavori sulla carreggiata obbligano le auto a procedere a senso unico alternato. Per tanti pendolari un brusco ritorno alla routine dopo la pausa estiva
Il noto commercialista vibonese nel mirino della Procura di Monza. Il suo nome è legato all’inchiesta “Panta Rei” sugli scandali all’Università di Messina e alle polemiche per la sua surroga in Consiglio dopo l’arresto
Le motivazioni della sentenza Dedalo-Petrolmafie escludono l’asservimento della funzione pubblica e le pressioni sugli elettori. Rigettato l’appello della Procura contro l’assoluzione di primo grado e cancellata anche l’unica condanna inflitta allora all’ex presidente Ente provinciale
Le fiamme partite dall’area cimiteriale stavano per raggiungere la zona di giardino dove è posizionato il bombolone del gas. I militari hanno affrontato il fuoco con i mezzi disponibili scongiurando il pericolo e rassicurando le persone presenti nell’abitazione e colte dal panico: «Non hanno mai esitato, grazie di esserci»
I due giovani militari, un uomo e una donna fuori servizio, furono tra i primi a intervenire dopo il boato nella struttura dove era ospitata la famiglia slovena: «Il senso del dovere va oltre l’orario di lavoro»