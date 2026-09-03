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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

La piccola Ema si esibisce in Austria poche settimane prima della tragedia a Mileto

3 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Tragedia in mare

Incidente nautico a Vibo Marina, il padre di Domenico Campana: «Il suo iPhone ci ha avvertiti. Un ragazzo d’oro, ora vogliamo la verità»

A dieci giorni dalla morte del 26enne di Mirto Crosia nello scontro tra due natanti, papà Valentino racconta il dolore della famiglia, l’allarme automatico partito dal cellulare e i progetti che il figlio aveva per il futuro
Redazione
Incidente nautico a Vibo Marina, il padre di Domenico Campana: «Il suo iPhone ci ha avvertiti.\u00A0Un ragazzo d’oro, ora vogliamo la verità»\n
Emergenza senza fine

Ricordate Rosario Tavella? Il 70enne di Vena Superiore senza acqua in casa da maggio continua a cercare fontanelle dove riempire le taniche

VIDEO | Avevamo incontrato l’anziano a giugno davanti al Comune di Vibo mentre si approvvigionava da un rubinetto del Municipio, ora si rifornisce alla piscina comunale. «Ogni giorno così, non ce la faccio più»
Cristina Iannuzzi
Ricordate Rosario Tavella? Il 70enne di Vena Superiore senza acqua in casa da maggio continua a cercare fontanelle dove riempire le taniche\n
Dall’Arma

Controlli dei carabinieri nel Vibonese: un arresto e diverse denunce. A Porto Salvo scoperta una piantagione di cannabis

L’attività delle Compagnie di Vibo, Tropea e Serra San Bruno nel fine settimana. Controlli anche sulle strade: due patenti ritirate per alcol e uso di stupefacenti. A Nardodipace arrestato un uomo che aveva violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A Maierato sequestrati 48 chili di alimenti scaduti
Redazione
Controlli dei carabinieri nel Vibonese: un arresto e diverse denunce. A Porto Salvo scoperta una piantagione di cannabis\n
La decisione

“Mafia del pane” nelle Preserre vibonesi, la Cassazione nega la revisione del processo al boss Antonio Gallace

Non bastano le dichiarazioni autoaccusatorie del collaboratore Enzo Taverniti per rimettere in discussione la sentenza definitiva nata dal racconto di Francesco Franzè, vittima di un tentato omicidio e tra i primi testimoni di giustizia della zona insieme alla madre Anna Barba
Giuseppe Baglivo
“Mafia del pane” nelle Preserre vibonesi, la Cassazione nega la revisione del processo al boss Antonio Gallace\n

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Controlli a tappeto

Lavoro nero nel Vibonese, controlli in 8 aziende: 15 dipendenti irregolari su 19, sospese quattro attività e multe per 60mila euro

Nel mirino imprese dei settori turismo, ristorazione, commercio e agricoltura. Tra i dipendenti 11 erano completamente “invisibili”. Accertate anche violazioni sulla sicurezza e sulla videosorveglianza
Redazione
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La dinamica

Otto colpi d’arma da fuoco a volto scoperto: l’agguato di viale Affaccio a Vibo in un video diffuso dalla Polizia

Convalidato il fermo del 55enne ritenuto responsabile della sparatoria per tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco
Redazione
Otto colpi d’arma da fuoco a volto scoperto: l’agguato di viale Affaccio a Vibo in un video diffuso dalla Polizia\n
Il ricordo

I volti della tragedia di Mileto: ecco chi erano Ema, Izidor e Petra, la famiglia sterminata dall’esplosione nel B&B

La bambina di 10 anni suonava il pianoforte e amava il canto: in un VIDEO di appena qualche settimana fa la si vede mentre si esibisce su un palco in Austria. Il padre era un ingegnere elettrotecnico, la madre un’operatrice di una struttura per anziani, entrambi molto amati e attivi nella loro comunità
Cristina Iannuzzi
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Prima campanella

Scuola Vibo, si riparte il 15 settembre tra traslochi e rischio caldo. L’assessore Soriano: «Pronti a ogni scenario», ma c’è l’incognita asili nido

Il Comune assicura l’avvio regolare dell’anno scolastico nonostante i trasferimenti temporanei di alcuni plessi. Porto Salvo va a Bivona, la Montessori nell’edificio delle Suore di Carità acquisito recentemente dall’Amministrazione
Cristina Iannuzzi
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Disagi infiniti

Vibo, l’acqua torna a casa del 70enne Rosario Tavella ma dura solo un giorno: «Ho perso le forze, questa non è vita»

L’anziano che risiede a Vena Superiore torna a fare i conti con i rubinetti a secco dopo tre mesi di disagi. Dal Comune promessa un’autobotte da 2mila litri ma per ora continua a peregrinare da una fontanella all’altra per fare rifornimento
Cristina Iannuzzi
Vibo, l’acqua torna a casa del 70enne Rosario Tavella ma dura solo un giorno: «Ho perso le forze, questa non è vita»\n
La proposta

Troppo caldo per stare in classe, il sindaco di Dinami chiede di rinviare l’inizio della scuola al 1° ottobre: «O almeno al 22 settembre»

Antonino Di Bella scrive all’Istituto comprensivo di Acquaro, alla Regione e all’Ufficio scolastico territoriale. Il calendario prevede il ritorno in aula il 15 settembre ma il primo cittadino teme disagi per alunni e personale a causa delle temperature elevate
Redazione
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L’inchiesta

Sparatoria a Vibo, la dinamica dell’agguato nelle accuse degli inquirenti e l’udienza di convalida del fermo dinanzi al gip

Il giudice si è riservata la decisione sulla misura cautelare. Antonio Manco ha ammesso di aver aperto il fuoco contro Gabriele Ionadi negando tuttavia di volerlo uccidere
Giuseppe Baglivo
Sparatoria a Vibo, la dinamica dell’agguato nelle accuse degli inquirenti e l’udienza di convalida del fermo dinanzi al gip\n
L’epilogo più tragico

Esplosione in un B&B di Mileto, morta anche la piccola Ema. A causa delle ustioni erano già deceduti prima il padre e poi la madre

L’ultimo capitolo di questa immane tragedia si è consumato nel Centro grandi ustionati di Bari dove la bambina di 10 anni era ricoverata in fin di vita dal 25 agosto a causa delle gravissime ed estese bruciature riportate nel rogo
Cristina Iannuzzi
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L’inchiesta

Turista romano morto in ospedale a Tropea, la Procura chiede il rinvio a giudizio per un medico cubano

Il 54enne è deceduto dopo aver ingerito una pillola di ibuprofene. Contestato l’omicidio colposo e il reato di falso nella cartella clinica. Cinque gli indagati stralciati per i quali è stata avanzata richiesta di archiviazione
Giuseppe Baglivo
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Il cordoglio della città

Mileto piange anche Petra morta una settimana dopo l’esplosione nel B&B, il sindaco: «Tragedia sempre più grande». Il grazie della famiglia alla comunità

Dopo la morte di Izidor, si aggrava il bilancio dell’esplosione del 25 agosto. Il primo cittadino Giordano racconta il contatto con Peter Kristan, parente della famiglia slovena: «Per noi significa davvero molto sapere che a Mileto ci sono persone che stanno pregando». Ora ogni speranza è per Ema
G. C.
Mileto piange anche Petra morta una settimana dopo l’esplosione nel B&B, il sindaco: «Tragedia sempre più grande». Il grazie della famiglia alla comunità\n
Tragedia infinita

Esplosione nel B&B di Mileto, muore anche la mamma di Ema: la bimba di 10 anni resta in condizioni disperate

La 44enne slovena è deceduta al Centro grandi ustionati di Catania. Pochi giorni fa era morto anche il marito ricoverato a Palermo. Sale a due il bilancio delle vittime della deflagrazione del 25 agosto. La piccola continua a lottare per la vita a Bari
Redazione
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La decisione

‘Ndrangheta, la Cassazione annulla con rinvio la decisione di mantenere al 41 bis Domenico Polito

Il 52enne di Mileto si trova ristretto in regime di carcere duro nell’ambito dell’operazione Maestrale-Carthago che lo vede accusato del reato di associazione mafiosa e dell’omicidio di Antonio Corigliano. In primo grado è stato condannato all’ergastolo
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta,\u00A0la Cassazione annulla con rinvio la decisione di mantenere al 41 bis Domenico Polito\n
L’iniziativa

Da Vibo a Simeri Crichi, il ricordo di Andrea Minasi al Memorial per le vittime della strada in Calabria: calcio e impegno contro la strage continua

Il volto della 23enne investita su viale Affaccio accompagna la manifestazione in programma nel centro catanzarese dalle 17.30. Dopo il momento commemorativo, in campo carabinieri, amici di Giuseppe Grande e l’associazione “Sergio Mirante”
Redazione
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Svolta nelle indagini

Sparatoria a Vibo nel quartiere Affaccio, c’è un fermo per tentato omicidio: la rissa in un autolavaggio probabile movente

La polizia ha proceduto all’arresto anche per i reati di spari in luogo pubblico e detenzione illegale di arma da fuoco. La vittima è un 60enne
Giuseppe Baglivo
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Lavori in corso

Vacanze finite, a Vibo torna anche il traffico: automobilisti in coda sulla Statale 18 nel primo giorno di settembre

Rallentamenti questa mattina in prossimità del 501 Hotel, dove alcuni lavori sulla carreggiata obbligano le auto a procedere a senso unico alternato. Per tanti pendolari un brusco ritorno alla routine dopo la pausa estiva
Redazione
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L’inchiesta

Elezioni a Cologno Monzese e corruzione, coinvolto l’ex consigliere comunale di Briatico Fausto Arena

Il noto commercialista vibonese nel mirino della Procura di Monza. Il suo nome è legato all’inchiesta “Panta Rei” sugli scandali all’Università di Messina e alle polemiche per la sua surroga in Consiglio dopo l’arresto
Giuseppe Baglivo
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Le ragioni dei giudici

«Il fatto non sussiste», ecco perché la Corte d’Appello ha assolto Solano: «Nessun patto corruttivo né condizionamento della Provincia»

Le motivazioni della sentenza Dedalo-Petrolmafie escludono l’asservimento della funzione pubblica e le pressioni sugli elettori. Rigettato l’appello della Procura contro l’assoluzione di primo grado e cancellata anche l’unica condanna inflitta allora all’ex presidente Ente provinciale
Redazione
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La decisione

‘Ndrangheta, la Cassazione nega a Salvatore Bonavota l’affidamento in prova ai servizi sociali

È stato condannato con sentenza definitiva per l’operazione Feudo e in appello per Rinascita Scott
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta,\u00A0la Cassazione nega a Salvatore Bonavota l’affidamento in prova ai servizi sociali\n
La lettera

Incendio a Sant’Onofrio, il fuoco minaccia la casa di due anziani: salvati dai carabinieri. La gratitudine della figlia: «Ora so che mamma e papà non sono mai soli»

Le fiamme partite dall’area cimiteriale stavano per raggiungere la zona di giardino dove è posizionato il bombolone del gas. I militari hanno affrontato il fuoco con i mezzi disponibili scongiurando il pericolo e rassicurando le persone presenti nell’abitazione e colte dal panico: «Non hanno mai esitato, grazie di esserci» 
Redazione
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Momenti drammatici

Esplosione nel B&B di Mileto, il Sindacato italiano militari celebra i due carabinieri che sfidarono le fiamme: «Intervento provvidenziale»

I due giovani militari, un uomo e una donna fuori servizio, furono tra i primi a intervenire dopo il boato nella struttura dove era ospitata la famiglia slovena: «Il senso del dovere va oltre l’orario di lavoro»
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