Cede l’asfalto mentre fango e detriti impediscono la circolazione. La Provincia di Vibo chiamata ad intervenire. Bloccata pure la Statale 18 nei pressi di San Calogero

Si abbatte anche lungo la strada provinciale Mileto-Dinami, l’ondata di maltempo che da ieri sera ha investito il Vibonese. Due le frane lungo tale importante via di comunicazione che dalla cittadina normanna porta, fra l’altro, al Parco archeologico, a San Giovanni di Mileto ed allo svincolo autostradale. La strada è al momento non percorribile. Non lontano dal luogo delle frane c’è anche il mattatoio. Sul posto per bloccare la circolazione e constatare i danni si è portata la polizia municipale di Mileto ed una pattuglia dei carabinieri. La strada è di competenza della Provincia di Vibo Valentia il cui ufficio tecnico è stato già avvertito per provvedere al ripristino della circolazione ed alla messa in sicurezza del territorio. Bloccata anche la Statale 18 nel territorio di San Calogero in corrispondenza del Km 463 a causa di un allagamento. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas impegnate nelle operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.



