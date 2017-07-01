La proposta di encomio formulata dal consigliere Morrone incassa il “si” all’unanimità dell’assemblea. Riconosciuto il grande impegno profuso nel soccorso ai profughi nel Canale di Sicilia

Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 29 giugno scorso, su proposta del consigliere Ennio Morrone, ha deliberato di conferire un encomio alla Motovedetta CP 265 in forza alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, per l’eccellente operato svolto dall’equipaggio nella missione internazionale che l’ha visto impegnata per oltre due mesi in operazioni di soccorso ai migranti nel Canale di Sicilia.

La Guardia costiera di Vibo Valentia in missione per due mesi a Lampedusa

La proposta di ordine del giorno del consigliere Ennio Morrone è stata approvata all’unanimità dall’assemblea regionale, che ha così stabilito di conferire all’equipaggio della motovedetta, comandata dal primo maresciallo Paolo Fedele, il prestigioso riconoscimento per i meriti conquistati direttamente sul campo.

L’encomio del Consiglio regionale segue di poche settimane quello conferito con le stesse motivazioni dal Comune di Vibo Valentia che ha inteso riconoscere «la meritoria operata di soccorso e salvataggio dei rifugiati stranieri nel Canale di Sicilia».

