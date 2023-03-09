L’inchiesta Hybris scattata contro le cosche attive nella Piana di Gioia Tauro. Sigilli a una ditta e proprietà immobiliari
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Blitz antimafia all’alba. I carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali, emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, a carico di 49 persone – 34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. Coinvolto anche un finanziere. [Continua in basso]
L’inchiesta Hybris
Le indagini, attraverso le quali sono stati individuati gli assetti funzionali della cosca Piromalli – di cui è giudiziariamente accertata la primazia nel narcotraffico e l’incidenza territoriale nel controllo della «Piana» – hanno consentito di attribuire agli indagati responsabilità in ordine ai reati di: «associazione di tipo mafioso», «concorso esterno in associazione di tipo mafioso», «porto e detenzione di armi comuni e da guerra»; «estorsioni»; «danneggiamento seguito da incendio»; «turbata libertà degli incanti»; «importazione internazionale di sostanze stupefacenti». I provvedimenti restrittivi seguono una complessa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021. L’operazione, indicata in maniera convenzionale con il nome di «Hybris» (a sottolineare la tracotanza che caratterizza l’imposizione della vis mafiosa) – partendo dall’osservazione del territorio, si è posta l’obiettivo di incidere sulla struttura organizzativa della cosca dominante nella Piana.
Il sequestro
Oltre alle misure personali il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato anche il sequestro preventivo di una ditta (con il relativo compendio aziendale), attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, e di due proprietà immobiliari utilizzate per agevolare le attività criminali della cosca e che rappresentano il profitto delle medesime attività delinquenziali, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro. [Continua in basso]
Gli indagati
- Andrea Alampi, classe 1989, Gioia Tauro
- Antonio Albanese, classe 1945, Gioia Tauro
- Gaetano Amato, classe 1979, Gioia Tauro
- Alfonsino Barilla, classe 1957, Gioia Tauro
- Vincenzo Barillà classe 1981, Gioia Tauro
- Cosimo Berlingieri, classe 1962, Gioia Tauro
- Francesco Bevilacqua, classe 1960, Gioia Tauro
- Gioacchino Cananzi, classe 1975, Gioia Tauro
- Salvatore Carbone, classe 1953 Gioia Tauro
- Fiore Chiera, classe 1982, Polistena
- Giuseppe Chiera, classe 1982
- Rosario Mazzaferro, classe 1976, Gioia Tauro
- Aurelio Messineo, classe 1964, Gioia Tauro
- Vincenzo Simone Minniti, classe 1995, Gioia Tauro
- Vittorio Minniti, classe 1988, Gioia Tauro
- Antonio Mole, classe 1990, Gioia Tauro
- Federico Palumbo, classe 1990, Gioia Tauro
- Salvatore Palumbo, classe 1980, Grottaferrata, Roma
- Arcangelo Piromalli, classe 1972, Lassone (MB)
- Grazia Piromalli, classe 1979, Gioia Tauro
- Cosimo Romagnosi, classe 1983, Gioia Tauro
- Domenico Romagnosi, classe 1990, Gioia Tauro
- Armando Siviglia, classe 1998, Rosarno
- Giuseppe Squillace, classe 1970, Polistena
- Salvatore Tosto, classe 1974, Gioia Tauro
- Gaetano Verga, classe 1962, Solarino (SR)
- Gregorio Coccia, classe 1963, Agerola (Napoli)
- Federico Copelli, classe 1980, Gioia Tauro
- Massimiliano Copelli, classe 1972, Gioia Tauro
- Francesco Cordì, classe 1977, Gioia Tauro
- Giuseppe Coronese, classe 1964, Massafra
- Giuseppe Ferraro, classe 1973, Rizziconi
- I.F., 1982, Gioia Tauro
- Antonio Franza, classe 1965, Gioia Tauro
- Emesto Madaffari, classe 1975 Gioia Tauro
- Giovanni Madafferi, classe 1975, Varapodio
- Carmine Mardecheo, classe 1985, Gioia Tauro
- Maria Martino, classe 1954, Gioia Tauro (moglie del boss Giuseppe Piromalli cl. ’45)
- Salvatore Marzano, classe 1959, Gioia Tauro
- Salvatore Copelli, classe 1968
- Alessandro Cutrì, classe 1986
- Rocco Delfino, classe 1962
- Salvatore Delfino, classe 1990
- Alessandro Marando, classe 1976
- Francesco Benito Palaia,
- Agostino Cordì, classe 1980
- Federico Palumbo, classe 1990
- Antonio Zito, classe 1951
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