Blitz antimafia all’alba. I carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misure cautelari personali, emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, a carico di 49 persone – 34 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. Coinvolto anche un finanziere. [Continua in basso]

L’inchiesta Hybris

Le indagini, attraverso le quali sono stati individuati gli assetti funzionali della cosca Piromalli – di cui è giudiziariamente accertata la primazia nel narcotraffico e l’incidenza territoriale nel controllo della «Piana» – hanno consentito di attribuire agli indagati responsabilità in ordine ai reati di: «associazione di tipo mafioso», «concorso esterno in associazione di tipo mafioso», «porto e detenzione di armi comuni e da guerra»; «estorsioni»; «danneggiamento seguito da incendio»; «turbata libertà degli incanti»; «importazione internazionale di sostanze stupefacenti». I provvedimenti restrittivi seguono una complessa attività investigativa, condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro tra il 2020 e il 2021. L’operazione, indicata in maniera convenzionale con il nome di «Hybris» (a sottolineare la tracotanza che caratterizza l’imposizione della vis mafiosa) – partendo dall’osservazione del territorio, si è posta l’obiettivo di incidere sulla struttura organizzativa della cosca dominante nella Piana.

Il sequestro

Oltre alle misure personali il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato anche il sequestro preventivo di una ditta (con il relativo compendio aziendale), attiva nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, e di due proprietà immobiliari utilizzate per agevolare le attività criminali della cosca e che rappresentano il profitto delle medesime attività delinquenziali, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione di euro. [Continua in basso]

Gli indagati

Andrea Alampi, classe 1989, Gioia Tauro

Antonio Albanese, classe 1945, Gioia Tauro

Gaetano Amato, classe 1979, Gioia Tauro

Alfonsino Barilla, classe 1957, Gioia Tauro

Vincenzo Barillà classe 1981, Gioia Tauro

Cosimo Berlingieri, classe 1962, Gioia Tauro

Francesco Bevilacqua, classe 1960, Gioia Tauro

Gioacchino Cananzi, classe 1975, Gioia Tauro

Salvatore Carbone, classe 1953 Gioia Tauro

Fiore Chiera, classe 1982, Polistena

Giuseppe Chiera, classe 1982

Rosario Mazzaferro, classe 1976, Gioia Tauro

Aurelio Messineo, classe 1964, Gioia Tauro

Vincenzo Simone Minniti, classe 1995, Gioia Tauro

Vittorio Minniti, classe 1988, Gioia Tauro

Antonio Mole, classe 1990, Gioia Tauro

Federico Palumbo, classe 1990, Gioia Tauro

Salvatore Palumbo, classe 1980, Grottaferrata, Roma

Arcangelo Piromalli, classe 1972, Lassone (MB)

Grazia Piromalli, classe 1979, Gioia Tauro

Cosimo Romagnosi, classe 1983, Gioia Tauro

Domenico Romagnosi, classe 1990, Gioia Tauro

Armando Siviglia, classe 1998, Rosarno

Giuseppe Squillace, classe 1970, Polistena

Salvatore Tosto, classe 1974, Gioia Tauro

Gaetano Verga, classe 1962, Solarino (SR)

Gregorio Coccia, classe 1963, Agerola (Napoli)

Federico Copelli, classe 1980, Gioia Tauro

Massimiliano Copelli, classe 1972, Gioia Tauro

Francesco Cordì, classe 1977, Gioia Tauro

Giuseppe Coronese, classe 1964, Massafra

Giuseppe Ferraro, classe 1973, Rizziconi

I.F., 1982, Gioia Tauro

Antonio Franza, classe 1965, Gioia Tauro

Emesto Madaffari, classe 1975 Gioia Tauro

Giovanni Madafferi, classe 1975, Varapodio

Carmine Mardecheo, classe 1985, Gioia Tauro

Maria Martino, classe 1954, Gioia Tauro (moglie del boss Giuseppe Piromalli cl. ’45)

Salvatore Marzano, classe 1959, Gioia Tauro

Salvatore Copelli, classe 1968

Alessandro Cutrì, classe 1986

Rocco Delfino, classe 1962

Salvatore Delfino, classe 1990

Alessandro Marando, classe 1976

Francesco Benito Palaia,

Agostino Cordì, classe 1980

Federico Palumbo, classe 1990

Antonio Zito, classe 1951

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