Provvedimento del prefetto dopo l’operazione “Rinascita-Scott” della Dda di Catanzaro e dei carabinieri. L’attenzione si sposta ora sulle infiltrazioni mafiose in diversi enti locali

Il prefetto di Vibo Valentia, considerati gli esiti dell’indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e denominata Rinascita – Scott, ha sospeso dalle rispettive cariche il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo (finito in carcere) e il consigliere comunale di Vibo Valentia del Pd, Alfredo Lo Bianco (finito agli arresti domiciliari).



Le misure cautelari adottate dal gip distrettuale determinano, di diritto, le sospensioni dalle cariche elettive. Si tratta del primo provvedimento della Prefettura dopo l’operazione antimafia. Altri vengono attesi nelle prossime ore poiché nella stessa ordinanza si fa chiaro riferimento alle infiltrazioni della ‘ndrangheta in diversi enti locali.

