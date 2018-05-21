Tutti gli articoli di Cronaca
Viene fermato in un terreno per un controllo, ma una volta in caserma avrebbe opposto resistenza e per questo arrestato. E’ successo nel pomeriggio a Zungri dove ad andare in escandescenze è stato Mariano Fiamingo, macellaio, già noto alle forze dell’ordine. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.
Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Comparso dinanzi al Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Chiara Sapia, l’arresto è stato convalidato ma al tempo stesso Fiamingo (difeso dall’avvocato Francesco Lione) è stato scarcerato e per lui è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana. LEGGI ANCHE: Droga: ai domiciliari giovane di Tropea fermato dai carabinieri
