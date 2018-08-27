Per la seconda volta in località Petrario sparisce l’insegna. La condanna dell’amministrazione in una zona non nuova ad atti di vandalismo e inciviltà

Sparita per la seconda volta a Santa Maria di Ricadi l’insegna che indica la spiaggia riservata ai diversamente abili in località Petrario. A denunciarlo è l’amministrazione comunale di Ricadi che definisce il gesto “ignobile e incivile perchè oltre ad appropriarsi di un bene acquistato con i soldi della collettività, si mira ad intralciare i progetti che il Comune avanza a fronte delle categorie più sensibili”. L’amministrazione invita quindi la popolazione a “collaborare” con il Comune e a denunciare “sempre qualsiasi atto di inciviltà”.

Nella stessa zona di Santa Maria diversi anni fa altri incivili hanno invece decapitato in località Fortuno la statua fatta realizzare dalla moglie in ricordo del giudice Bruno Pelaia, deceduto il 26 luglio del 1970 durante un’immersione nelle acque antistanti Santa Maria. Nonostante siano passati quasi dieci anni dalla decapitazione della statua, la stessa non è stata più riparata e ripristinata. Un lavoro in gesso che i ragazzi del Liceo Artistico di Vibo Valentia, o qualsiasi artista locale, farebbero gratis in meno di una settimana. Naturalmente se incaricati dall’amministrazione comunale.

