Vibo, il duo Edoardo Marchese e Sergio Coniglio in concerto all’Auditorium dello Spirito Santo

Giovedì 27 maggio alle ore 18,00 terzo appuntamento all’Auditorium dello Spirito Santo della stagione dei concerti di Vibo Valentia con il concerto del duo composto dal chitarrista Edoardo Marchese e dal pianista Sergio Coniglio. La manifestazione, sostenuta dal MIC Direzione Generale Spettacolo dal vivo, è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e Conservatorio di Vibo Valentia.

Edoardo Marchese ha appreso la pratica della chitarra dalla trattatistica spagnola e dalla letteratura italiana del Secolo XVII. Successivamente ha frequentato i corsi di perfezionamento di chitarra barocca e di vihuela tenuti da Hopkinson Smith. E’ stato premiato al prestigioso Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Città di Alessandria” [Michele Pittaluga] XXIII edizione Omaggio a Ernesto Cordero (Terzo Premio e Premio Speciale “Al più giovane classificato”). Laureato “con lode” in Scienze dell’Educazione con una tesi sulla metodologia e la trattatistica antica della chitarra, svolge da anni un’intensa attività di didattica presso il conservatorio di Vibo Valentia.

Sergio Coniglio, docente di Lettura e Pratica Pianistica presso il Conservatorio “F.Torrefranca” di Vibo Valentia, si è esibito in Italia, Francia, Belgio, Albania, Stati Uniti, Canada, Siria da solista e in varie formazioni cameristiche collaborando con artisti di fama internazionale. Pianista, organista e direttore di Coro, negli ultimi anni si è dedicato alla composizione.

Di particolare interesse il programma che è un omaggio a Ludwig van Beethoven e Ferdinando Carulli di cui l’anno scorso si sono celebrati i 250 anni nella nascita. Il concerto inizia con Variations de Beethoven Op.169 scritte da Carulli cui seguono i brani originali Duo Op. 37, Grand Duo Op.70 e Trois Valzes Op.32.

Ulteriori informazioni sul concerto possono essere tratte consultato il link: https://www.amaeventi.org/evento/duo-marchese-coniglio/