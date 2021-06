Stagione concertistica Vibo, martedì il recital del percussionista Vittorino Naso

Martedì, 15 giugno, alle ore 18, ancora un appuntamento musicale all’Auditorium dello Spirito Santo per la stagione dei concerti di Vibo Valentia con il recital del percussionista Vittorino Naso, attuale direttore del Conservatorio “Fausto Torrefranca”. La manifestazione è organizzata congiuntamente da Ama Calabria e Conservatorio di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Vittorino Naso, nato a Vibo Valentia, è diplomato con il massimo dei voti in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la guida di Antonio Striano. Le sue collaborazioni orchestrali includono, tra le altre, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica della Rai di Roma, Orchestra da Camera Italiana, Orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste. Ha suonato sotto la direzione, fra gli altri, di Georges Pretre, Giuseppe Sinopoli, Wolfgang Sawallisch, Krzystof Penderecki, Luciano Berio, Myung-Whun Chung, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Mstislav Rostropovich, Yuri Temirkanov, Jeffrey Tate, Daniele Gatti, Kent Nagano, Salvatore Accardo, Antonio Pappano, Vladimir Ashkenazy, Yutaka Sado, Andrè Previn, Alan Gilbert e altri. Inoltre, ha tenuto concerti in Canada, Messico, Stati Uniti, Argentina, Cile, Uruguay, Brasile, Romania, Spagna, Inghilterra, Germania, Belgio, Grecia, Austria, Svizzera, Francia, Venezuela, Colombia, Russia, Malesia, Cina e Giappone, partecipando a numerosi Festival internazionali. Collabora abitualmente con alcuni fra i più importanti compositori italiani di musiche per film, televisione e teatro: Franco Piersanti, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Germano Mazzocchetti e altri ancora. Tra le molte colonne sonore per cinema e televisione nelle quali ha suonato, si possono ricordare: “La Vita è Bella”, di Benigni (musiche di Piovani); “Così Ridevano”, di Amelio (musiche di Piersanti); “Lamerica”, di Amelio (musiche di Piersanti); “Uomo d’Acqua Dolce”, di Albanese (musiche di Piovani); “La Fame e la Sete”, di Albanese (musiche di Piovani); “Jane Eyre”, di Zeffirelli (musiche di Vlad).

Il programma proposto da Naso contempla alcuni dei principali capolavori del repertorio delle percussioni tra cui Time & Money di Pierre Jodlowsky, Losing Touch di Edmund Campion, North Star Boogaloo di George Lewis e Temazcal di Javier Alvarez.