Stagione musicale Vibo, allo Spirito Santo concerto del duo Two for New

Martedì 5 ottobre, alle ore 18, avrà luogo presso l’Auditorium dello Spirito Santo, per la stagione musicale di Vibo Valentia, un concerto del duo Two for New composto dal sassofonista Giovanni De Luca e dal pianista Francesco Silvestri. La manifestazione, sostenuta dal Ministero-Direzione generale spettacolo dal vivo, è organizzata congiuntamente da Ama-Calabria e Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia rientra fra le attività del 44° MusicAma Calabria ed è dedicata, attese le caratteristiche degli interpreti al repertorio della musica contemporanea. Il programma prevede l’interpretazione del Prelude, Cadence et Finale di Alfred Desenclos, di Scaramouche di Darius Milhaud, della Fantasie-Improptu diAndre Jolivet, della Suite Ellenique di Pedro Iturralde, di Flashnotes di Armando Ghidoni e in prima esecuzione assoluta Duo for Soprano Sax and Piano di Pekka Koivisto e Digressioni modali di Adrían Pertout. Queste ultime tre composizioni sono dedicate al duo Two for New segno della considerazione e del riconoscimento che questa formazione gode nei più qualificati ambienti della creatività contemporanea italiana e straniera. [Continua in basso]

Il duo Two for Newsi è costituito nel 2011 con lo scopo di affrontare percorsi trasversali in cui figurano brani di musica colta contemporanea, repertorio popolare, standards jazz, accanto al repertorio tradizionale della formazione. Particolarmente attenti alle nuove tendenze compositive (vincitori di premi nazionali e internazionali). Hanno scritto per loro: Federico Biscione, Alberto Cara, Paolo Coggiola, Hache Costa (Esp), Alessandro Cusatelli, Luigi Del Prete, Sandro Fazzolari (Can), Lorenzo Ferrero, Carlo Galante, Armando Ghidoni, Pekka Koivisto (Fin), Alessandro Lucchetti, Lodi Luka (Alb), Patrizio Marrone, Vincenzo Palermo, Andrián Pertout (Rch), Vincenzo Sorrentino, Giampaolo Testoni. Il duo ha al suo attivo i seguenti lavori discografici: “I dischi del Mm” per PreludioMusic di Milano, “Viaggio nella Musica del Novecento” per MediaLand di Catanzaro, “Down The Road” per Da Vinci Publishing di Osaka (Giappone). L’intensa attività concertistica del Two for New si è concretizzata in Italia e all’estero (Croazia, Francia, Spagna, Usa, Canada) presso: il Conservatorio superiore di Musica di Strasburgo nell’ambito del Congresso Mondiale del Saxofono, il Conservatorio superiore di Zagabria, i Teatri Paco Rabal ed El Torito di Madrid, il Conservatorio profesional di Getafe, la Facoltà della Musica dell’Università Alfonso X El Sabio di Madrid, gli Istituti italiani di Cultura di Montreal e di Los Angeles. Alcune significative esecuzioni del duo Two for New sono state proposte in onda su Radio Classica nella trasmissione Top Ten diretta dal critico musicale Luca Ciammarughi (7-19 ottobre 2015).