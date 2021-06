Istituto criminologia Vibo, Dalila Nesci incontra il rettore Saverio Fortunato

Affrontate diverse tematiche, tra queste la ricaduta sociale e culturale dell’Università in un territorio difficile come quello vibonese

Incontro nella giornata di ieri presso l’Istituto italiano di criminologia, tra Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale, e il professore Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto vibonese. Durante il faccia a faccia sono state affrontate diverse tematiche, «tra queste – riferisce un breve comunicato – la ricaduta sociale e culturale dell’Istituto in un territorio difficile come quello vibonese, la sicurezza pubblica e la lotta alla criminalità, i valori della giustizia e del pensiero critico, che vanno posti come baluardo dell’impegno per le nuove generazioni».