Tropea sbarca in Canada, al via le riprese di un documentario sull’emigrazione

La casa di produzione canadese Fortè Entertainment, registrerà a Tropea, nelle giornate del 10 ed 11 settembre, parte della serie documentaria che andrà in onda sulle reti televisive Super Channel, per il Canada e BYUtv, per gli Stati Uniti d’America. La notizia è contenuta in una nota stampa veicolata anche sui canali social del Comune.

Il documentario

Più nel dettaglio, Fortè Entertainment, fondata nel 2015, è una società televisiva pluripremiata a livello internazionale con sede a Toronto, in Canada. La serie documentaria, dal titolo “How i got here”, verrà girata tra Tropea e Scilla e racconterà la storia di un giovane e di un suo genitore immigrato nel paese di nascita. Ogni episodio è il ritorno in patria del genitore e del figlio, un’occasione per la famiglia per scoprire le proprie radici e vedere con i propri occhi il paese moderno dove vivono ancora i propri parenti e per conoscere meglio la propria storia familiare.

Spinta per il turismo

Il documentario mostrerà la ricca cultura e il patrimonio dell’Italia in una luce molto positiva e sarà commercializzato attraverso le reti televisive nazionali in Canada e negli Stati Uniti, favorendo una bella spinta al turismo italiano. Le emittenti interessate – si specifica nel comunicato – saranno Super Channel (canale televisivo canadese a pagamento. È disponibile in molte piattaforme televisive satellitari e via cavo) e BYU Television (canale televisivo via cavo e satellitare statunitense, in inglese e in spagnolo, e la relativa radio annessa al canale televisivo, interamente gestito dalla Brigham Young University con sede a Provo, nello Utah).