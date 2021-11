Fausto Malucchi nominato prorettore dell’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia

Fine settimana ricco d’impegni per l’Istituto Italiano di Criminologia. Presieduta dal rettore Saverio Fortunato, stamattina si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto a ordinamento universitario, la cerimonia di investitura di Fausto Malucchi, docente di Diritto Penale dello stesso Istituto, a prorettore dell’importante ateneo calabrese. La cerimonia ha visto la partecipazione dei docenti e degli studenti.

Il rettore ha ripercorso le motivazioni della scelta, le qualità professionali e umane, il forte senso di attaccamento all’Istituto e al suo territorio di Fausto Malucchi, il quale nel suo intervneto ha ringraziato per il prestigioso incarico ricevuto, ribadendo i concetti fondanti ed ispiratori della ‘scuola di pensiero vibonese’.

A margine dell’iniziativa è intervenuto Youssef Balla, ambasciatore del Marocco in Italia, che ha ringraziato i vertici dell’Istituto per averlo ospitato e per l’importante ruolo che svolge nella nostra regione. Auspicando futuri impegni comuni tra l’Ambasciata del Marocco e l’Istituto Italiano di Criminologia. La delegazione che accompagnava l’importante diplomatico era composta da NajiAbdelkar, console del Marocco in Italia, l’assessore Michele Falduto e Nicolino La Gamba, promotore della visita nella città di Vibo Valentia dell’esponente del governo marocchino. Sabato mattina è atteso il giornalista Alessandro Sansoni, opinionista RAI e componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per un incontro didattico dal tema “Geopolitica e Meditteraneo”