Vibo: il Conservatorio di musica presenta gli scritti di “Fausto Torrefranca”

Si tratta di due volumi curati da Giancarlo Rostirolla e Chiara Macrì intitolati al grande musicologo e presentati in occasione di Vibo, Capitale del libro

Nella sala del Consiglio Comunale di Vibo Valentia la presentazione dei due volumi, che contengono saggi inediti, scritti e articoli vari di Fausto Torrefranca pubblicati su riviste e giornali dell’epoca, curati da Giancarlo Rostirolla e Chiara Macrì e pubblicati dal Conservatorio di Vibo Valentia intitolato al grande musicologo.

I lavori sono stati introdotti dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Putrino e del Sindaco della città Maria Limardo. Il primo, nel ringraziare gli ospiti presenti, ha rivolto loro un caloroso benvenuto e apprezzato la scelta del direttore del conservatorio di aver scelto la sala del Consiglio Comunale della città per presentare i volumi contenenti gli scritti di Fausto Torrefranca. Il Sindaco della città, nel ringraziare gli organizzatori per aver inserito la presentazione dei volumi fra le iniziative di Vibo, Capitale Italiana del libro, ha colto l’occasione per rinnovare la concreta vicinanza dell’Amministrazione Comunale al Conservatorio facendo riferimento all’assegnazione dei locali dell’ex convento dei Gesuiti, uno dei gioielli immobiliari della città, all’istituzione musicale.

È poi intervenuto il direttore del Conservatorio Vittorino Naso che ha espresso la sua gratitudine al Sindaco per aver assegnato l’ex convento dei Gesuiti al Conservatorio e ricordato il percorso che ha portato alla pubblicazione dei volumi sottolineando la felice circostanza dei 50 anni della fondazione in occasione dell’anno in cui Vibo Valentia è stata nominata capitale italiana del libro.