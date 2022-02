Disabilità visiva, l’Unione ciechi di Vibo incontra gli studenti dell’istituto Alberghiero

Continuano le campagne di sensibilizzazione nelle scuole portate avanti dall’Unione nazionale ciechi ed ipovedenti di Vibo. L’ultima iniziativa si chiama “Mondi che si incontrano” e si terrà il 23 febbraio all’Istituto alberghiero di Vibo Valentia (ore 9,30/12). «Nonostante il nostro costante impegno, convivono ancora due mondi incastonati nell’unico “pianeta di tutti”, quello nel quale – scrivono i referenti del sodalizio vibonese – tutti abbiamo il diritto di “vivere nel rispetto delle pari opportunità”».

Come vive la persona affetta da disabilità visiva

In tale contesto, al fine di abbattere ogni barriera e facilitare «la realizzazione di un solo universo comune» si cercherà di far comprendere a studenti e docenti come vive la persona affetta da disabilità visiva. L’obiettivo è quello di facilitare «l’integrazione e la sperimentazione di un avvincente “cammino unitario”».

L’incontro all’alberghiero

L’appuntamento viene curato dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Sezione territoriale “Giovanni Barberio” Vibo Valentia, Nel corso della mattinata informativa verrà dato spazio agli ausili utilizzati dai ciechi e dagli ipovedenti nei vari ambiti del vivere quotidiano (scolastici, di accesso all’informazione, medicali, casalinghi…). L’iniziativa sarà inoltre rivolta ai tirocinanti del t.f.a. sostegno – Classe di concorso: “Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”. Sarà un’occasione speciale e da non perdere per vedenti e non vedenti, perché la conoscenza avvicina e le testimonianze di chi vive nell’ombra portano luce e civiltà», concludono i promotori.