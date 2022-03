Tropea, al via la 15esima edizione del concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti”

Il contest da qualche anno è accompagnato dalla gara fotografica Scatti d’autore per Tropea in fiore. Ecco come partecipare

Al via la 15esima edizione del concorso Finestre, balconi, vicoli fioriti Anna Maria Piccioni, Città di Tropea. Nel primo giorno di primavera, come da tradizione, prende il via il concorso fiorito che da qualche anno è accompagnato dalla gara fotografica Scatti d’autore per Tropea in fiore. La competizione floreale, giunta alla quindicesima edizione, con i suoi concorrenti affezionati in continuo aumento, è divenuta un appuntamento atteso e si conclude con una cerimonia pubblica, una vera festa allietata da intervalli musicali e teatrali, a cui partecipa l’intera comunità.

Quest’anno c’è un elemento in più a rendere pregevole l’evento: il titolo di Comune Fiorito conquistato dalla Città di Tropea per il rigoglioso verde cittadino ed anche per il concorso stesso che sensibilizza alla cura dei fiori, al senso del bello e all’amore per i propri luoghi. [Continua in basso]

Tropea, il concorso

L’iniziativa che porta il nome della sua musa ispiratrice, l’artista umbra Anna Maria Piccioni, è organizzata dal Comune in partenariato con la Pro Loco, l’Istituto superiore, la Consulta delle associazioni, AssCom (Associazione Commercianti), As.Al.T. (Associazione Albergatori), OspitiAmo Tropea (Associazione B&B) ed sos Korai, associazione di promozione della donna, ed è coordinato da Mariantonietta Pugliese, presidente della Pro Loco e da Beatrice Lento, presidente di sos Korai.

Iscrizione

L’iscrizione è gratuita e semplicissima: basta inoltrare alla Pro Loco la scheda di adesione, pubblicata sul sito del Comune e sulle pagine Facebook di Comune, Pro Loco e sos Korai, attraverso la mail info@prolocotropea.eu, o anche direttamente all’ufficio, entro il 15 maggio. [Continua in basso]

Possono partecipare tutti i residenti, proprietari d’immobili, responsabili di attività alberghiere e ristorative. I premi, per ognuna delle due categorie di partecipanti, privati e attività alberghiere e b&b, sono tre e consistono in buoni per l’acquisto di bulbi, sementi e piante ornamentali.

Scatti d’autore individuerà lo scatto più bello attraverso la sua giuria, presieduta dal maestro della fotografia Mario Greco, scegliendolo tra quelli giunti alla Pro Loco. Il tema prescelto per le opere fotografiche é Tropea La Santa: chiese, conventi, tradizioni religiose, edicole votive, oggetti sacri e quant’altro esprima la religiosità tipica tropeana. Le dieci foto giudicate più belle saranno esposte a Palazzo Sant’Anna mentre la prima classificata sarà riprodotta sui manifesti dell’evento finale di premiazione della kermesse floreale che avverrà nel mese di giugno. I regolamenti completi sono visionabili sul sito del Comune e sulle pagine Facebook di Comune, Pro Loco e sos Korai. [Continua in basso]

Il maestro Albino Lorenzo

«In questa edizione – evidenziano le coordinatrici del concorso Beatrice Lento e Mariantonetta Pugliese- si è scelto di dedicare il concorso al maestro Albino Lorenzo ricorrendo il centenario della sua nascita, avvenuta il 19 gennaio 1922, Albino è molto apprezzato dai suoi concittadini che sono orgogliosi della sua grandezza e nel contempo ammirano la sua semplicità e il suo forte attaccamento a Tropea, legare a lui la competizione floreale è un piccolo segno del grande affetto che la città nutre nei suoi confronti.

Portare avanti il concorso per quindici anni non è stato facile ma la motivazione che lo sostiene, l’amore per la propria città, è così forte da riuscire a superare gli inevitabili ostacoli compreso quello della pandemia. Ecco perché è assai sentito il ringraziamento ai tanti concorrenti che, di anno in anno, moltiplicano il loro impegno nel realizzare e mantenere in forma gli allestimenti floreali e a tutti quelli che, in vario modo, danno il loro contributo per rendere il concorso una pagina bella della storia di Tropea».