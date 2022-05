Vibo, a Palazzo Gagliardi la presentazione del libro “Il testimone” del giornalista Paolo Biondi

Il prossimo 18 maggio Paolo Biondi, noto giornalista della stampa internazionale, presenterà nell’ambito della rassegna “Un libro al mese. Visti da Vicino”, inserita in Vibo Valentia Capitale del Libro 2021, la sua ultima fatica “Il Testimone”. L’evento è in programma a palazzo Gagliardi alle ore 18.00. [Continua in basso]

La carriera di Biondi, riminese, inizia con Il Resto del Carlino e prosegue con Il Sabato nel quale si occupa dei reportage sulle attività culturali delle periferie italiane. Sua la documentazione del terremoto in Irpinia e quella del tentato omicidio di Papa Giovanni Paolo II. La sua attività prosegue all’informazione in Rai, poi una carriera splendida all’interno dell’agenzia internazionale Reuters di cui diventa capo della redazione romana. Per i suoi romanzi storici, nel 2021 riceve in Campidoglio il premio Lucio Colletti. A presentare l’importante volume, in cui si narrano gli accadimenti della Roma imperiale, Nicola Lo Torto, avvocato e presidente del Rotary club.

Dopo questo appuntamento, una pausa per il periodo di attività del Salone del libro di Torino. Si riprenderà il 1 giugno con altro importante autore, la scrittrice Nadia Crucitti e “Promettimi di essere libera”.

