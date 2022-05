L’attore Stanley Tucci fa tappa anche a Tropea nel viaggio alla ricerca delle proprie origini

Le sue radici sono legate a Marzi, Cittanova e Serra San Bruno. In totale segretezza sta visitando alcuni borghi per il programma della Cnn "Searching for Italy"

di Alessia Principe



«Ma è quell’attore, quello famoso…». È bastato davvero poco per svelare il segretissimo viaggio in Calabria di Stanley Tucci per la Cnn. La stella di Hollywood è a queste latitudini per girare una puntata del suo show “Searching for Italy” e dopo l’Umbria è toccato alla Calabria farsi assaggiare dall’attore di origini cosentine, reggine e vibonesi. Il format del popolare canale americano, racconta il nostro Paese attraverso le specialità enogastronomiche preparate nelle piccole botteghe, nelle cucine di famiglia e nei grandi ristoranti. L’attore, alloggia a Reggio Calabria, in un lussuoso hotel del centro e dopo la tappa a Tropea del 16 si è spostato a Scilla e probabilmente visiterà anche altri borghi in diverse località della regione, prima di ripartire, legati ai suoi affetti familiari. [Continua in basso]

Stanley Tucci e le origini calabresi

Tucci, che nel 2010 ricevette una candidatura all’Oscar con “Amabili Resti” nello stesso anno di Mauro Fiore, anche lui calabrese di Marzi, è da sempre un grande amante della cucina e nel suo libro The Tucci Cook Book parla della sua discendenza calabra con gustosa ironia. Suo nonno paterno, Stanislao Tucci, emigrato a New York nel 1904, era di Marzi, in provincia di Cosenza, i genitori della nonna paterna Anna Teresa erano invece di Serra San Bruno, mentre la madre di Stanley, la signora Joan Tropiano è originaria di Cittanova. Insomma non poteva mancare la sortita calabrese nel tour italiano dell’attore. La Cnn ha organizzato tutto da sola e nel dettaglio da mesi, riuscendo a mantenere l’assoluta riservatezza sul viaggio, ma nonostante questo, la popolarità di Stanley Tucci ha fatto da cassa di risonanza spontanea e le voci in un attimo hanno fatto il giro della Calabria, dal Pollino allo Stretto. Anche la tappa calabrese troverà spazio sul sito della Cnn, con tanto di foto e report di un viaggio nel gusto che incanta anche le stelle.

Continua a leggere su LaCnews24.it