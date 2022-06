I vasai di Calabria, la storia della lavorazione dell’argilla nel libro di Michele Furci

Nell’aletta della copertina, per descrive in maniera sintetica il libro, è scritto: “Emerge con questo libro un mestiere, quello dei vasai gerocarnesi e calabresi, che nasce proprio per le sue ricche quantità di materiali argillose, che furono ben sfruttate con raffinate tecniche sin dall’insediamento dei primi abitanti della zona. (…)” Antica esperienza che ancora sopravvive nel Borgo dei Vasai di Gerocarne. [Continua in basso]

Il libro inizia con il profilo storico delle antiche fornaci e delle cave di argilla in Calabria, per affrontare poi, nel capitolo II, in particolare la realtà delle Cave e delle fornaci dell’Alto Mesima e dell’antica Calabria Ulteriore, ovvero il territorio delle attuali quattro province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone. Nel terzo capitolo, invece, si mette in luce la natura delle risorse naturali argillose, partendo delle varietà che si trovano nel pianeta e la loro utilità, per poi affrontare nel successivo capitolo le fasi della lavorazione per come si sono sviluppate nel tempo. In ragione di ciò si evidenzia, attraverso la realtà testimoniata dai mestieri che si diffusero a Gerocarne, il profilo storico dello sviluppo che l’arte della creta ha occupato un po’ d’ovunque nella regione, giungendo così alla qualità e ai luoghi dei giacimenti naturali di argilla molto diffusi in tantissimi paesi. Nel capitolo VI si affrontano quindi quelle esistenti in Calabria, rilevando in particolare le qualità chimiche del caolino di Gerocarne. Una qualità che ha dato modo allo stabilimento di macinazione di Porto Salvo di Vibo Valentia di svolgere per decenni un’importantissima attività.

Nello stabilimento di Porto Salvo infatti confluivano i terricci di minerali contenenti feldspati e quarzi provenienti dalle cave di Ciano di Gerocarne, di Gabrielli di Parghelia e Palombaro di Dinami e anche di Serra San Bruno, siti ubicati tutti nella provincia vibonese. Una fabbrica che produceva perciò minerali industriali poi commercializzati nell’industria ceramica delle piastrelle gres, nell’industria delle porcellane per sanitari e nella stoviglieria. Nel successivo capitolo si evidenzia perciò la qualità del Caolino e le proprietà dell’argilla nelle cure terapeutiche. Tra le tante diversità, si rilevano in generale quelli più appariscenti per la funzione con cui si manifesta la sua sostanza chimica: alcalinizzante, poiché contenente tanti elementi acidi che rendono l’organismo alcalino; antisettica o antibatterica, poiché la sua composizione può essere sterile e in grado di contrastare l’aggressione del corpo umano dai batteri senza arrecare alcun danno all’organismo e senza impedire la rigenerazione delle cellule. Nel capitolo VIII invece ci si sofferma ancora sulle caratteristiche del tradizionale laboratorio del vasaio, descrivendo la grande funzione del tornio e le caratteristiche delle fornaci per come si sono sviluppate sin dai tempi remotissimi.