A Tropea entra nel vivo la stagione concertistica: ecco i prossimi eventi

Il 18 giugno in scena il duo Lorenzani-Boldrini. L’evento Girotto Saxet è in programma invece lunedì prossimo

Entra nel vivo la stagione concertistica a Tropea, nell’ambito del programma “Armonie della Magna Graecia” promosso grazie alla sinergica collaborazione tra istituzioni e sodalizi locali tra cui l’associazione musica Tropea, Pro loco, Museo diocesano e Comune. Gli eventi sono in programma a Palazzo Santa Chiara, a Tropea. Sabato 18 giugno in scena il Duo Lenny Lorenzani – David Boldrini. Il Duo nasce nel 2012 ed esordisce presso la sede dei concerti IOF. In dieci anni di attività è stato ospite degli Amici dell’Opera di Pistoia, Festival Henze, Piceno Classica, Festival Viva Torino, Accueil de la Musique Parigi, Festival di Sant Pere de Roses in Spagna. Il Duo ha inciso per le Label Da Vinci e Brilliant. [Continua in basso]

In scena nel successivo appuntamento, lunedì 20 giugno, il Girotto Saxet (ore 21.30, costo ingresso 10 euro). «Il progetto – è detto in una nota stampa- nasce dall’idea degli stessi musicisti per rendere omaggio ad un grande compositore e sassofonista jazz dei nostri tempi: Javier Girotto. Un percorso musicale che vuole fare emergere un genere ancora oggi molto affermato come il jazz, proponendo tutti i brani del bagaglio culturale di un musicista eclettico, accompagnato da quattro musicisti, maestri e concertisti di chiara fama mondiale. Maestri e concertisti di chiara fama mondiale».

Articoli correlati