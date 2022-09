Ricadi, i pianeti extrasolari al centro di un evento alla biblioteca “Arena” di Orsigliadi

A conclusione della serata saranno a disposizione, di fronte alla biblioteca, i telescopi per le osservazioni astronomiche

Domenica 4 settembre alle ore 19.00 presso la Biblioteca “Prof. A. Arena” nella frazione di Orsigliadi di Ricadi, si terrà un interessante momento di approfondimento e confronto su “Nuovi Mondi e altre Terre: I Pianeti Extrasolari” con il professor Giuseppe Fiamingo e il dottor Antonino Brosio. A conclusione della serata saranno a disposizione, di fronte alla biblioteca, i telescopi per le osservazioni astronomiche. Dagli anni Novanta ad oggi, infatti, son stati scoperti circa 5mila pianeti che non fanno parte del nostro Sistema solare. Alcuni di dimensioni paragonabili o addirittura maggiori di Giove che su muovono su orbite vicinissime alla loro stella. Altri invece, sono molto simili alla nostra terra. L’interesse intorno all’argomento è crescente e se ne discuterà grazie alla presenza di un parterre altamente qualificato. Il dottor Brosio, infatti, è direttore scientifico del parco astronomico Lilio di Savelli, Crotone e ricercatore per molteplici progetti scientifici nazionali e internazionali. Ad aprire l’appuntamento, il sindaco Nicola Tripodi.