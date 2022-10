Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum: ci sarà anche il Comune di Soriano

Il Comune di Soriano Calabro parteciperà alla ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, in programma dal 27 al 30 ottobre. Lo riferisce, tramite una nota, il presidente della Commissione straordinaria alla guida dell’Ente, Vittorio Saladino. Un’occasione fondamentale per promuovere e valorizzare i siti archeologici e luoghi di rilevanza storica e artistica presenti nel territorio di Soriano Calabro, raccontando in un contesto internazionale le grandi opportunità in chiave turistico-culturale di un’importante area del Vibonese e le strategie messe in campo per valorizzare la cultura dell’accoglienza. «È intendimento di questa amministrazione straordinaria – scrive Saladino – cogliere questo evento per rilanciare la città nella sua globalità, presentando tutte le sue bellezze naturalistiche, architettoniche ed enogastronomiche, mettendo in risalto anche le tradizioni popolari e religiose (tela miracolosa di San Domenico di Guzman) che la rendono potenziale luogo di destinazione turistica in grado di attrarre flussi turistici per tutto l’anno».