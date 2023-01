Domenica al museo, il 5 febbraio ingressi gratuiti in due siti del Vibonese

Torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, arricchendosi per il mese di febbraio di altri musei che apriranno le loro porte gratuitamente. Nel Vibonese, in particolare, saranno due: oltre al Capialbi di Vibo Valentia, anche il museo statale di Mileto. Si rinnova dunque il 5 febbraio l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura dei luoghi della cultura, con accesso su prenotazione dove previsto. Di seguito l’elenco completo di tutti i musei e parchi calabresi, divisi per provincia, che aderiscono all’iniziativa. [Continua in basso]

Catanzaro

Museo archeologico lametino – Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia

Cosenza

Antiquarium di Torre Cimalonga – Scalea

Galleria nazionale – Cosenza

Museo nazionale archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio

Parco archeologico di Sibari – Cassano all’Ionio

Parco archeologico di Laos – Santa Maria del Cedro

Museo archeologico nazionale di Amendolara – Amendolara

Crotone

Le Castella – Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale – Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna – Crotone

Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace

La Cattolica – Stilo

MArRC – Museo archeologico nazionale – Reggio Calabria

Museo e Parco archeologico Archeoderi – Bova Marina

Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon – Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale – Locri

Museo di Palazzo Nieddu del Rio – Locri

Vibo Valentia

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Museo statale di Mileto – Mileto

LEGGI ANCHE: Vibo, la storia attraverso le antiche monete: la collezione Capialbi e le ricerche dello studioso Collia

Museo di Mileto, consensi per le opere esposte in Germania alla mostra sui normanni