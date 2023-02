A Vibo e Briatico due nuovi eventi culturali nell’ambito della rassegna “Un libro al mese”

“Un libro al mese. Visti da vicino” IX edizione, da venerdì 10 febbraio, alle ore 17.00, iniziano le attività contemporanee su più comuni. Parte il progetto di cultura diffusa extraterritoriale con la IX edizione della rassegna culturale ideata dall’associazione “L’isola che non c’è”. In Calabria, per il mese di febbraio, due i comuni coinvolti nella medesima data. A Vibo Valentia, in un nuovo evento privato, l’ultima opera di Pino Vitaliano, scrittore e professore di filosofia, “La puttana del diavolo”. Superstizioni, vizi e virtù della nostra terra, raccontati da Sabetta, la bocca di rosa del paese. A dialogare con l’autore Costanza Chindamo, presidente regione Lazio dell’associazione L’isola che non c’è. Presenta l’evento la padrona di casa, Concetta Silvia Patrizia Marzano e un brano, recitato dall’attore Giuseppe Ingoglia, introdurrà i presenti nell’ambientazione. [Continua in basso]

Contemporaneamente, a Briatico, presso il centro polifunzionale che ospita la Biblioteca comunale, primo evento pubblico della rassegna. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana a Vibo, il promoter e scrittore Ruggero Pegna e la dirigente scolastica Eleonora Rombolà dialogheranno di “La stanza di Adel”. Uno splendido libro che narra di sentimenti ed emozioni e di un’adozione internazionale. A presentare la serata il sindaco di Briatico, Lidio Vallone, e l’assessore alla cultura, Maria Teresa Centro. Il 24 febbraio nuovo appuntamento a Roma per la rassegna di cultura letteraria e demo-etno-antropologica. Sarà l’autore Roberto Maggi a raccontare le sue”Scene da un interno”. Tutti gli eventi saranno in diretta facebook e in differita sul sito dell’associazione “L’Isola che non c’è”.

