Vibo, per San Valentino flash mob in ricordo dei giovani scomparsi prematuramente

Lancio di palloncini per omaggiare la memoria chi non c’è più. Inoltre per il mese di febbraio sarà installata in piazza Morelli una panchina dedicata all’amore

Vibo Valentia si prepara per la festa degli innamorati. Al via la terza edizione di “sLancio d’amore”. Un flash mob che prevede il lancio di palloncini, biodegradabili e compostabili, e una serie di iniziative collaterali. L’appuntamento è per il 14 febbraio in piazza Michele Morelli. L’evento viene promosso dall’Unione nazionale consumatori di Vibo Valentia, associazioni commercianti, amministrazione comunale e Pro loco cittadina che installerà per il mese di febbraio la panchina dell’amore. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione del sindaco Maria Limardo e l’assessore Carmen Corrado. La panchina, donata da Topolino moda verrà posta in piazza Morelli. Sul progetto, Giusi Fanelli, presidente della Pro Loco, precisa: «Lo scorso anno abbiamo dedicato il lancio dei palloncini agli anziani colpiti dal Covid, quest’anno invece il pensiero sarà riservato ai giovani, vittime di scomparse fulminanti che hanno lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei genitori, amici, parenti». Inizio previsto alle ore 18.00. I palloncini potranno essere ritirati dai commercianti lunedì 14 febbraio alle ore 16.00 in Piazza Morelli.

