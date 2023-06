Parghelia, Giuseppe Caridi presenta la sua ultima fatica letteraria

Lo scrittore Giuseppe Caridi

“Ferrante re di Napoli. Quando il potere era al Sud” è il libro dello scrittore Giuseppe Caridi che verrà presentato al pubblico sabato 24 giugno alle ore 17,30 presso la sala consiliare di Parghelia. Del volume, edito da Rubbettino editore, dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Landro, ne discuteranno il presidente del Centro di studi storici e sociali Francesco Campennì con lo stesso autore Giuseppe Caridi. L’evento è organizzato dal Centro di studi storici e sociali di Parghelia in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Museo della Memoria di Parghelia e la Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro. Giuseppe Caridi è professore ordinario di Storia moderna presso l’Università di Messina, insegna Storia dell’Europa nella Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria, ed è presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e direttore della Rivista Storica Calabrese.

