L’Arte del Corto e Cinemadamare nel Vibonese, al via gli eventi dedicati ai filmmaker

Tutto è pronto per la sesta edizione de L’Arte Del Corto Festival che sarà abbinata quest’anno al campus Cinemadamare. Filmmaker da Los Angeles, Berlino, Madrid, New York, Beirut, Londra e da altri 30 paesi, tutti sui set calabresi, per una settimana, per girare short film, documentari, video clip e interviste, coinvolgendo loro colleghi e coetanei residenti sul territorio, partecipando al rilancio delle aree interne del Vibonese. Con queste “credenziali” arriva nei comuni di Monterosso Calabro, Dasà, Polia, San Gregorio D’Ippona e San Nicola da Crissa (dal 16 al 22 luglio 2023), per la prima volta, Cinemadamare: il più grande raduno di giovani cineasti del mondo, giunto alla XXI edizione, ed il più lungo Campus della cinematografica e dell’audiovisivo per la formazione, la promozione e la produzione. Si svolge, ogni anno, in dieci regioni italiane, dura tre mesi, viaggia per oltre 7.500 chilometri, si ferma una settimana in ogni tappa/città porta con sé 60 giovani cineasti italiani e stranieri (oltre 30 nazionalità presenti) che girano decine di short movies in ogni tappa, offre a tutti anche workshop e lezioni di cinema, favorisce la creazione del pubblico per il Cinema di qualità, promuove la co-produzione tra società cinematografiche italiane e straniere, incentiva il lavoro comune tra filmmaker di diversi Paesi, valorizza territori italiani solitamente esclusi dalla grande produzione, sempre alla ricerca di nuove locations. L’appuntamento per la conferenza stampa di apertura della tappa Calabrese della XIX edizione di Cinemadamare è fissato per le ore 12.00 di lunedì, 17 luglio nella sala consiliare del municipio di Monterosso Calabro. Tutti gli aspiranti cineasti interessati al programma sono inviatati a conoscere i giovani registi alle ore 18:00 di lunedì 17 luglio 2023 presso:il municipio di Monterosso, Palazzo Mannacio a San Nicola da Crissa; il Museo civico Fortunato Gaccetta di Polia, la sala consiliare del Comune di San Gregorio d’Ippona, la biblioteca Comunale di Dasà.

